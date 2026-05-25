Areál letiska v Senici ponúkne ukážky aj atrakcie pre celé rodiny
Mesto Senica v súvislosti s podujatím posilní mestskú hromadnú dopravu na linke číslo dva smerujúcej k letisku.
Autor TASR
Senica 25. mája (TASR) - Areál letiska v Senici bude v sobotu (30. 5.) patriť podujatiu Letecký deň detí. Organizátori pripravili program s leteckými ukážkami, vystúpeniami pre deti aj atrakciami pre celé rodiny. Podujatie sa začne o 13.30 h slávnostným otvorením, ktorého súčasťou budú zoskoky parašutistov s prekvapením. V súvislosti s podujatím radnica posilní aj mestskú hromadnú dopravu. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel. Aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli,“ ozrejmila.
Návštevníci uvidia akrobatické vystúpenia lietadiel An-2, L-410 Turbolet, Extra 330 a vrtuľníka Bell 206B JetRanger III. Pripravené budú aj statické a dynamické ukážky techniky Policajného zboru SR, finančnej správy, hasičov a ozbrojených zložiek. „Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kynológovia z Jablonice,“ doplnila.
Na pódiu vystúpia deti a tanečná skupina Sonny. „Počas celého dňa budú pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokáry, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti,“ dodala. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová šou.
Mesto Senica v súvislosti s podujatím posilní mestskú hromadnú dopravu na linke číslo dva smerujúcej k letisku. Mimoriadne spoje zo zastávky Sotina, Zimný štadión budú premávať o 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 a 17.30 h. Späť z letiska do mesta budú autobusy odchádzať o 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30 a 18.30 h. Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť posilnené autobusové spoje, aby sa predišlo komplikáciám s parkovaním v okolí letiska.
Organizátorom je mesto Senica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Senica, Záhoráckym aeroklubom Senica, miestnymi školskými zariadeniami a organizáciou DOMKA.
