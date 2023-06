Areál Počúvadlianskeho mlyna obnovujú,bude novou turistickou zástavkou

Počúvadlo 14. júna (TASR) - V katastri obce Počúvadlo v okrese Banská Štiavnica prechádza revitalizáciou lokalita Počúvadlianskeho mlyna. Cieľom je zachovanie pôvodných ruín a sprostredkovanie histórie tohto miesta, ktoré je súčasťou náučného chodníka Po stopách predkov.



Už v minulom roku sa vďaka finančnej podpore Ministerstva obrany SR podarilo odstrániť starý pamätník obetiam SNP a nahradiť ho novým. Po potlačení SNP sa v totiž lokalite mlyna usídlila časť partizánskej skupiny Sitno. Partizánov však v novembri 1944 prepadol oddiel Edelweiss a časť partizánov prišla o život, časť sa dostala do zajatia.



"V prvej etape bol zrekonštruovaný roh budovy mlyna, zničeného počas druhej svetovej vojny, a osadili naň novú pamätnú tabuľu s motívom potoka, pri ktorom mlyn stál. Deväť kameňov v reliéfe potoka symbolizuje partizánov padlých v boji," povedala starostka neďalekej obce Baďan Ľubica Kuková.



Cieľom nového zámeru je revitalizácia celej lokality. "Pôvodným zámerom bolo obnoviť budovu mlyna v pôvodnej podobe. Keďže sa nám však nepodarilo zohnať dobové fotografie objektu a o jeho vzhľade sa dozvedáme len z rozprávania najstarších občanov, obnoviť budovu mlyna by nebolo možné," dodala starostka.



Vzhľadom na to bude objekt mlyna zachovaný len ako ruina. Informácie o mlyne a dejinných udalostiach, ktoré sa tam odohrali, budú umiestnené povyše mlyna v prestrešenom prístrešku - vyhliadke. Kľúčovým bodom návrhu revitalizácie je vyvýšená lávka, vedúca po trase pôvodného vodného náhonu mlyna, symbolizujúca tok vody.



Pridanou stavbou je hygienické zázemie suchého WC, ktoré bude situované mimo hlavných pohľadov na hranici neďalekého lesa. Súčasťou návrhu je tiež archeologický výskum a konzervácia ruín, aby sa zabránilo ďalšej degradácii múrov, ktoré ostanú pripomienkou všetkých udalostí, ktoré sa tam odohrali.



"Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo financované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR región Banská Štiavnica vo výške 5310 eur, desiatimi percentami prispel náš člen a realizátor zámeru, obec Baďan," uviedla projektová koordinátorka OOCR Región Banská Štiavnica Zuzana Parajová.



Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť projektu je realizácia rozdelená do niekoľkých etáp. "Ministerstvo obrany SR prispelo v roku 2023 sumou 15.000 eur, ktoré budú použité na vybudovanie prístrešku s infotabuľami o udalostiach, ktoré sa v mlyne odohrali," pripomenula Kuková. V ďalších etapách je v pláne výstavba mostíka, lávky, vybudovanie suchého WC, archeologický výskum a následne konzervácia ruín.