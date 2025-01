Areál s okruhom na bežky v Banskej Bystrici bude otvorený dlhšie

Banská Bystrica 3. januára (TASR) - Okruh pre bežkárov a svah na sánkovanie na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa tešia vysokej návštevnosti. Areál bude preto v najbližších dňoch otvorený dlhšie, a to už od 7.00 h. Na sociálnej sieti o tom informovala mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).



Vďaka priaznivému chladnému počasiu sa na banskobystrickom plážovom kúpalisku podarilo vytvoriť podmienky pre zimné športy už koncom decembra. Ako prvý bol sprevádzkovaný svah na sánkovanie, od nedele (29. 12.) môžu návštevníci využívať aj približne 350 metrov dlhý bežkársky okruh. "Mrazivé počasie pokračuje, a preto sme zasnežovaciu techniku presunuli na veľký okruh okolo jazera. Veríme, že čoskoro okruh predĺžime na približne jeden kilometer," uviedol ZAaRES.



Mestská organizácia pripomína, že svah na sánkovanie i okruh pre bežkárov je pre verejnosť prístupný zadarmo. Pre vysokú návštevnosť posunuli aj otváracie hodiny. V najbližších dňoch bude areál prístupný už od 7.00 h, otvorený bude pri umelom osvetlení do 20.00 h. Vstup na tunajšie jazero je pre nedostatočnú hrúbku ľadu naďalej zakázaný.



ZAaRES, ktorý sa v okolí Banskej Bystrice stará aj o úpravu bežkárskych tratí, informuje, že podmienky na horách v okolí mesta na prelome rokov bežkárom neprajú a situácia sa posledný týždeň zmenila skôr k horšiemu. "Sneh nepribudol, podmienky sú už všade obmedzené alebo nevhodné. Podľa predpovedí by malo počas víkendu niečo nasnežiť. To však zrejme postačí len na vylepšenie podmienok na úsekoch, kde sa bežkovalo aj doteraz. Kde nie je žiadny sneh, tam bude aj tých desať centimetrov na začatie úprav málo," skonštatovala mestská organizácia.