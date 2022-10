Areál školy na Spartakovskej v Trnave otvorili verejnosti i žiakom

Trnava 19. októbra (TASR) – V režime predčasného užívania začal v stredu fungovať pre verejnosť nový športový areál pri základnej škole na Spartakovskej ulici v Trnave. Na projekt v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur mesto získalo prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 vo výške až 1,304 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Rozsiahly areál školy na najväčšom trnavskom sídlisku komplexne obnovovali niekoľko uplynulých mesiacov. Poskytuje možnosti športovania, hier a relaxu nielen pre žiakov, slúžiť bude tiež verejnosti. Jeho jednotlivé prvky sú volené tak, aby ho dokázali využívať všetky vekové skupiny.



Vznikla nová atletická dráha dlhá 200 metrov s piatimi bežeckými pruhmi a 60-metrovou rovinkou a dráhou na skok do diaľky. Vo vnútri bežeckého oválu sa nachádza multifunkčné ihrisko, v susedstve sú ďalšie dve ihriská na loptové hry. Všetky majú moderný zmäkčený EPDM povrch vo výrazných farbách. Medzi nimi vznikne trávnatá plocha na relax alebo cvičenie jogy. Pri bežeckom ovále je aj exteriérová posilňovňa a stôl na stolný tenis. Pozdĺž ihriska je po oboch stranách umiestnené dlhé líniové sedenie. Slúžiť bude divákom počas športových zápasov, prípadne aj na odkladanie vecí. Rozšírené je aj detské ihrisko, na troch miestach v areáli sú umiestnené hojdacie siete. Areál využíva aj stromy, ktoré tam rástli už niekoľko desiatok rokov, v ich tieni sa nachádzajú lavičky na odpočinok.



V susedstve školy mesto realizuje ďalší rozsiahly projekt Agátka za 1,7 milióna eur, na ktorý získalo rovnako nenávratný finančný príspevok z európskej grantovej schémy vo výške 1,349 milióna eur. Je rozdelený na niekoľko etáp, hlavnou je inštalovanie nového vodného prvku do krajiny. Na ploche medzi školou a činžiakmi pribudol umelý potok a jazierko, do ktorého v týchto dňoch vypustili už prvé ryby. Okrem toho sa obnovujú dve priľahlé detské ihriská, pod Agátkou a pri Úrade Trnavského samosprávneho kraja, robí sa komunitná záhrada, cyklochodník a ďalšie.