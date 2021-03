Areál Športového centra polície v Dúbravke má prejsť obnovou

Bratislava 10. marca (TASR) – Na mieste chátrajúceho areálu Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke by mal vzniknúť moderný športový komplex, v ktorom popri zachovanom futbalovom štadióne vyrastie dvojpodlažná hala pre loptové a úpolové športy, atletický štadión i strelnica. Zámer revitalizácie a dostavby areálu predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Nové objekty areálu vzniknú zo všetkých strán futbalového ihriska, ktorého hlavná tribúna bude zachovaná a prestavaná. Atletický štadión, v časti smerom k Poliankam, má poskytnúť 400 m bežecký ovál i šprintérsku rovinku so šiestimi dráhami podľa rozmerových požiadaviek pre súťažné využitie, takisto sektory pre skokové disciplíny. Vo vnútri oválu bude tréningová plocha pre futbal, využiteľná aj pre vrhačské atletické disciplíny.



Šprintéri i skokani do diaľky budú môcť využívať aj jednopodlažný atletický tunel, umiestnený medzi atletickým a futbalovým štadiónom, ktorý bude dimenzovaný pre potreby behu na 100 m. V dobehovej zóne dráh bude situované doskočisko pre skok do diaľky.



Dvojpodlažná športová hala, situovaná smerom k Ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského bude na prvom podlaží slúžiť pre úpolové športy, na 2. podlaží pre loptové športy, v hale bude aj priestor pre divákov s kapacitou 200 miest.



Na opačnej strane smerom ku kúpalisku Rosnička bude umiestnená strelnica, slúžiť bude najmä pre tréningy, ale i občasné súťaže.



Súčasťou centra budú aj menšie objekty pre hospodárske zázemie, administratívu, a tiež ubytovanie počas sústredení a súťaží.



Dopravné napojenie do areálu ani existujúce parkoviská sa nemenia, upravená bude len organizácia parkovacích miest. Pri parkovisku na západnej strane bude nový verejný cyklistický chodník.



Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2022, predpokladaný termín dokončenia o tri roky neskôr. Celkové náklady majú byť prezentované v rámci dokumentácie pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti.