Areál v Turanoch je na predaj, kraj opakuje súťaž

Turany 29. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa znovu snaží predať bývalý školský areál Stredného odborného učilišťa (SOU) drevárskeho v Turanoch. Lehota na doručenie cenových ponúk v opakovanej obchodnej verejnej súťaži uplynie 10. marca. ŽSK o tom informoval na svojej webovej stránke.



"Budova učilišťa pozostáva zo súboru navzájom prepojených objektov, a to internátnej časti, časti teoretickej výučby s administratívou, telocvične so spojovacou chodbou, kotolne a garáže," priblížil ŽSK predmet predaja.



Krajská samospráva sa v posledných dvoch rokoch pokúšala areál s celkovou rozlohou pozemkov 9394 štvorcových metrov predať za minimálne 600.000 eur, ale pri štyrikrát opakovanej obchodnej verejnej súťaži záujemcu o kúpu nenašla. Vlani v septembri krajskí poslanci schválili nové podmienky obchodnej verejnej súťaže, pričom do predmetu súťaže boli zakomponované ďalšie pozemky v areáli.



Celková výmera pozemkov sa tak zvýšila na takmer 14.000 štvorcových metrov a stúpla aj minimálna požadovaná suma za predaj na 750.000 eur. Prvá obchodná verejná súťaž sa skončila neúspešne, pri jej opakovaní je termín na doručenie cenových ponúk stanovený do 10. marca.