Areál vodného mlyna v Tomášikove privíta v sobotu folklórny festival
Autor TASR
Tomášikovo 26. mája (TASR) - Areál vodného mlyna v Tomášikove v okrese Galanta privíta v sobotu (30. 5.) druhý ročník folklórneho festivalu Deň ľudových tradícií. Podujatie organizuje Galantské osvetové stredisko.
„Základnou filozofiou festivalu je prezentovať bohatý tradičný folklór, cestovný ruch a gastronómiu Matúšovej zeme, spolu s ďalšími priľahlými regiónmi,“ priblížili organizátori podujatia, ktorého začiatok je naplánovaný na 17.00 h.
Vystúpi šesť folklórnych súborov. Hosťami festivalu budú v tomto roku folkloristi zo Žitného ostrova. Súčasťou festivalu bude aj široká škála sprievodných podujatí.
Pripravená bude výstava fotografií Ladislava Struhára, prezentácia tvorby ľudových remeselníkov, jazda na koni, ako aj prehliadka vodného mlyna. Spoluorganizátorom podujatia je Vlastivedné múzeum v Galante.
