Areál výstaviska v Nitre ožije počas víkendu Vianocami na Agráči
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Areál výstaviska Agrokomplex v Nitre ožije počas posledného novembrového víkendu Vianocami na Agráči. Podujatie prinesie 29. a 30. novembra bohatý rodinný program, autentickú sviatočnú atmosféru a množstvo aktivít pre deti aj dospelých, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová.
Pavilón F sa premení na vianočné mestečko, v ktorom nebude chýbať klzisko, kolotoč, bludisko, ale aj vianočné kino s projekciami obľúbených rozprávok a tematické tvorivé dielne. Návštevníci budú môcť absolvovať jazdu kočom ťahaným koňmi.
V sobotu 29. novembra budú robiť deťom na klzisku spoločnosť hráči HK Nitra Sebastián Čederle, Martin Vitaloš a Jakub Lacka. Hudobnú atmosféru dotvoria vystúpenia interpretov Notový Danny, Paper Moon Trio, Dominika Titková & Friends a žiakov základných umeleckých škôl z Alekšiniec a Zlatých Moraviec.
Študenti stredných odborných škôl pripravia vianočné pečivo či oblátky. Chýbať nebudú ani tradičná kapustnica, zabíjačkové špeciality, lokše či vianočná kaviareň. Návštevníci si budú môcť zakúpiť široký výber vianočného sortimentu, od ozdôb cez ikebany, vence, remeselné medovníčky, sušené ovocie až po ďalšie produkty od lokálnych výrobcov.
Podujatie bude mať aj charitatívny rozmer. V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa uskutoční Katarínsky benefičný beh. Jeho cieľom je motivovať k zdravému životnému štýlu a súčasne posilniť solidaritu podporou malého Jakubka, ktorý bojuje s detskou mozgovou obrnou. Návštevníci môžu vecnými darmi pomôcť zvieratám z nitrianskeho útulku a psiemu hospicu z Vrábeľ.
