< sekcia Regióny
Areál zimných športov v B. Bystrici navštívi počas víkendov 2000 ľudí
Po prvý raz zrealizovali ZAaRES umelé zasnežovanie pred desiatimi rokmi v rámci pilotného projektu v mestskej časti Kremnička, následne sa presunulo na plážové kúpalisko.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. januára (TASR) - Areál zimných športov na plážovom kúpalisku v centre Banskej Bystrice sa počas zimnej sezóny teší veľkej obľube medzi Banskobystričanmi i návštevníkmi z okolitých miest. V závislosti od počasia prejde denne jeho bránami 600 až 1000 ľudí, počas víkendu až 2000 milovníkov zimných športov. Konštatoval to na sociálnej sieti primátor Ján Nosko s tým, že športovisko využívajú i žiaci základných škôl a vysokoškoláci, ktorí tam absolvujú kurzy bežkovania a zdokonaľujú si techniku behu na lyžiach.
Na plážovom kúpalisku je k dispozícii malý 350-metrový okruh, pre skúsenejších bežkárov je určený veľký 950-metrový okruh. Deti si môžu vychutnať sánkovanie na zasnežovanom svahu. Korčuľovať na jazere sa nedá.
„Keď je mrazivé počasie, využívame ho na ďalšie zasnežovanie svahu, plochy na výučbu bežkovania a vyrábame technický sneh do zásoby. Plocha na výučbu je pripravená vždy od 8.00 h, aby mohli nastúpiť kurzy,“ doplnil Matej Libič zo Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES).
Ako pripomenula hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, ZAaRES začali zasnežovať areál vlani 27. decembra a pre verejnosť sa ho podarilo otvoriť 3. januára. Je prístupný denne od 7.00 do 20.00 h. Celá trať je vybavená umelým osvetlením, ktoré umožňuje jej bezpečné a komfortné využívanie i po zotmení.
Po prvý raz zrealizovali ZAaRES umelé zasnežovanie pred desiatimi rokmi v rámci pilotného projektu v mestskej časti Kremnička, následne sa presunulo na plážové kúpalisko. Počas celého obdobia sa areál zimných športov nepodarilo sprevádzkovať len trikrát, dva razy z dôvodu nepriaznivého počasia a raz v dôsledku pandémie.
„Podľa štatistík ZAaRES sa za minuloročnú sezónu vystriedalo v areáli asi 40.000 až 45.000 záujemcov. Vďaka patrí zamestnancom ZAaRES-u za to, že denne, počas víkendov i sviatkov upravujú nielen okruhy na plážovom kúpalisku, ale aj trate v Kremnických vrchoch a na Šachtičkách,“ zdôraznil Nosko.
Na plážovom kúpalisku je k dispozícii malý 350-metrový okruh, pre skúsenejších bežkárov je určený veľký 950-metrový okruh. Deti si môžu vychutnať sánkovanie na zasnežovanom svahu. Korčuľovať na jazere sa nedá.
„Keď je mrazivé počasie, využívame ho na ďalšie zasnežovanie svahu, plochy na výučbu bežkovania a vyrábame technický sneh do zásoby. Plocha na výučbu je pripravená vždy od 8.00 h, aby mohli nastúpiť kurzy,“ doplnil Matej Libič zo Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES).
Ako pripomenula hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, ZAaRES začali zasnežovať areál vlani 27. decembra a pre verejnosť sa ho podarilo otvoriť 3. januára. Je prístupný denne od 7.00 do 20.00 h. Celá trať je vybavená umelým osvetlením, ktoré umožňuje jej bezpečné a komfortné využívanie i po zotmení.
Po prvý raz zrealizovali ZAaRES umelé zasnežovanie pred desiatimi rokmi v rámci pilotného projektu v mestskej časti Kremnička, následne sa presunulo na plážové kúpalisko. Počas celého obdobia sa areál zimných športov nepodarilo sprevádzkovať len trikrát, dva razy z dôvodu nepriaznivého počasia a raz v dôsledku pandémie.
„Podľa štatistík ZAaRES sa za minuloročnú sezónu vystriedalo v areáli asi 40.000 až 45.000 záujemcov. Vďaka patrí zamestnancom ZAaRES-u za to, že denne, počas víkendov i sviatkov upravujú nielen okruhy na plážovom kúpalisku, ale aj trate v Kremnických vrchoch a na Šachtičkách,“ zdôraznil Nosko.