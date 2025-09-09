< sekcia Regióny
Areál ZŠ s MŠ Veľká okružná v Partizánskom prejde obnovou
Projekt radnica financuje z fondov Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Partizánske 9. septembra (TASR) - Areál Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) na ulici Veľká okružná v Partizánskom prejde obnovou a prinesie viac možností pre športovanie žiakov i verejnosti. Projekt radnica financuje z fondov Európskej únie (EÚ), s prácami začne vybraný dodávateľ v utorok. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Mestu sa na realizáciu investície podarilo získať z fondov EÚ viac ako 450.000 eur, ktoré chceme použiť na to, aby sme absolútne zmodernizovali tento priestor,“ povedal Božik.
Po dokončení rekonštrukcie bude mať verejnosť v areáli podľa neho k dispozícii nový tartanový oval, bežeckú tartanovú rovinku, multifunkčné ihrisko pre volejbal či vybíjanú, basketbalové ihrisko, priestor pre vrh guľou, samostatné doskočisko pre skok do diaľky, takisto priestor na minifutbal. Súčasťou projektu je i nový mobiliár a osvetlenie.
„Som presvedčený, že touto investíciou prispejeme k tomu, aby sme opäť modernizovali priestor pre športové a pohybové aktivity našich detí, a to nielen zo ZŠ s MŠ Veľká okružná, ale i z celého mesta. Na pôde tejto školy totiž organizujeme aj regionálne podujatia atletického zamerania, ktoré majú dosah pre rozvoj športu a pohybu,“ priblížil Božik.
Spomenul, že mestu sa v roku 2018 podarilo z vlastných zdrojov zrekonštruovať vonkajší areál ZŠ Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici, po tejto investícii na ZŠ s MŠ tak bude mať samospráva k dispozícii dva ľahkoatletické areály, ktoré budú slúžiť ako deťom z Partizánskeho, tak i z celého regiónu.
Radnica sa zapojila do výzvy Podpora rozvoja regionálneho školstva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko. Primátor pred časom konkretizoval, že o financie sa samospráva uchádzala v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Pripomenul, že Partizánske je jediným okresným mestom na Slovensku, ktoré je samostatným strategickým plánovacím regiónom.
