Arriva: Každý deň v Bratislavskom kraji vypravíme 90 percent spojov

Bratislava 28. januára (TASR) - Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje zlepšenie vypravenosti spojov. "Každý deň vypravíme viac ako 90 percent spojov, viacero dní v januári sme dosiahli vypravenosť až 95 percent," uviedla pre TASR riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.



Dopravca tvrdí, že už v decembri avizoval, že od 10. januára príde k zlepšeniu vypravenosti spojov, a to sa aj naplnilo. Pre šíriaci sa koronavírusový variant omikron však musí riešiť otázku záložných vodičov. "Naším cieľom je dosiahnuť stav, že v zálohe bude pripravený náhradný vodič, ktorý zastúpi vodiča v karanténe," priblížila Helecz. Noví vodiči sa podľa nej stále hlásia a v priebehu februára očakáva Arriva už aj prvé posily vodičov zo zahraničia.



"Od polovice novembra 2021 získala Arriva už viac ako 100 nových vodičov, vďaka čomu sa nám darí každý týždeň situáciu ďalej zlepšovať," poznamenala riaditeľka. Deklaruje, že chcú dlhodobo udržateľne zabezpečovať stopercentnú obslužnosť spojov, preto by chceli zamestnať ešte 40 vodičov.



Arriva reagovala aj na rozhodnutie vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) - objednávateľa regionálnej dopravy, o predĺžení bezplatnej dopravy na regionálnych autobusových linkách v Bratislavskom kraji aj v mesiaci február. "Je to plne v kompetencii objednávateľa verejnej dopravy, teda BSK. V januári táto kombinácia bezplatnej prímestskej autobusovej dopravy a výpadkov vlakových spojov v Bratislavskom kraji viedla ku zvýšenému počtu cestujúcich autobusmi Arriva," povedala Helecz.



BSK bezplatnou dopravou počas januára a februára kompenzuje výpadok autobusových spojov, ktorý vznikol nástupom Arrivy. Kraj oznámil, že bezplatnú prímestskú dopravu uhradia z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil za to, že od svojho nástupu nedokázala zabezpečiť dostatok spojov.



"Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť minimálne na úrovni 95 percent, prináleží BSK zmluvná pokuta vo výške 30.000 eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930.000 eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január, ktorý vznikne prepravou zadarmo," skonštatoval ešte v decembri 2021 predseda BSK Juraj Droba.



Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca opakovane ubezpečoval, že problém vyrieši.