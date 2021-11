Arriva: Nedostatok vodičov autobusov v Bratislavskom kraji vyriešime

Bratislava 19. novembra (TASR) - Nedostatok vodičov v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji bude vyriešený, a to zvyšovaním miezd, náborovým príplatkom či dovezením vodičov za zahraničia. V piatok to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Nový dopravca už po zverejnení náborového príspevku vo výške 4000 eur eviduje 55 nových záujemcov o prácu, z toho 50 o pozíciu vodiča. Koncom novembra má podľa Ivana prísť aj prvá skupina vodičov z Ukrajiny.



"Situácia sa postupne zlepšuje a zlepšovať sa aj bude," povedal šéf Arrivy na Slovensku s tým, že rokovali aj s majiteľmi mikrobusov. Cestujúcich by mali začať voziť od budúceho týždňa.







Vodičov zaraďuje Arriva na linky do 24 hodín od podpisu zmluvy. "Po zaradení každého ďalšieho vodiča aktualizujeme informácie o tom, ktoré spoje budú jazdiť, a zverejňujeme ich každý deň," povedal Ivan. Ako tvrdí, chápu pohoršenie obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí pre vynechané spoje v regionálnej autobusovej doprave mali problém dostať sa do práce či do školy. "Nie je to však zapríčinené ani Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a ani Arrivou. Robíme všetko preto, aby sme problém odstránili," uviedol šéf Arrivy na Slovensku.



V uplynulých dňoch mal dopravca v kraji výpadky spojov okolo 30 percent. Dochádzať k nim podľa Ivana môže aj budúci týždeň, očakáva však postupné zlepšovanie situácie. Priznal, že nikde sa nestretli pri rozbehnutí svojich služieb s takou situáciou ako v Bratislavskom kraji. To, či sa problém podarí na sto percent do januára 2022 vyriešiť, garantovať nevie. "Nevieme, čo bude s pandémiou ochorenia COVID-19 i aké iné vplyvy budú na pracovný trh. Robíme však všetko pre to, aby sa to vyriešilo," poznamenal Ivan. To, že sa situácia postupne stabilizuje, má podľa neho dokazovať aj vydávanie cestovných poriadkov na viac dní dopredu.



Šéf Arrivy na Slovensku deklaruje, že s takým vysokým ponúkaným náborovým príspevkom či ďalšími benefitmi nie je cieľom poškodiť iných dopravcov, napríklad mestský Dopravný podnik Bratislava. "Naším zámerom je ponúknuť najatraktívnejšie podmienky pre tých, ktorí už v regionálnej doprave v kraji jazdili alebo sú momentálne voľní na trhu," skonštatoval. Na to, či nakoniec hrozí vypovedanie zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom, uviedol, že kontrakt to pripúšťa, ale takýto krok problém nevyrieši. "Pre každého bude lepšie, aby sa situácia skonsolidovala," podotkol Ivan.



Problém nedostatku vodičov nie je podľa neho len v Bratislavskom kraji, ale aj na Slovensku i v celej Európe. Ako tvrdí, nedostatok zamestnancov v rôznych odvetviach na Slovensku je potrebné riešiť systémovo. "Pre odvetvie verejnej dopravy je potrebná novelizácia zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o organizácii pracovného času v doprave. Taktiež zmena Zákonníka práce a prípadne zníženie odvodov. V dlhodobom horizonte aj systémové propopulačné opatrenia," povedal Ivan.



Arriva tvrdí, že vníma aj nespokojnosť niektorých cestujúcich s úpravami cestovných poriadkov v Bratislavskom kraji. Pripomienky chce nový dopravca prediskutovať s Bratislavskou integrovanou dopravou, koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Dopravca Arriva začal prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji prevádzkovať v pondelok (15. 11.). Nahradil doterajšieho dopravcu Slovak Lines. Od začiatku má nový dopravca problémy s nedostatkom vodičom. Chýba mu ich zhruba 100. To spôsobuje, že viaceré spoje v kraji majú výpadky. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na pondelkovom rokovaní so zástupcami spoločnosti Arriva dal dopravcovi čas do konca budúceho týždňa na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.



BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.