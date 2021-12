Arriva: Očakávame vyše 80 % vypravenosť spojov už pred Vianocami

Prečítajte si aj: Regionálne autobusy v Bratislavskom kraji budú v januári zadarmo

Bratislava 17. decembra (TASR) - Situácia v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji sa zlepšuje. Vyhlásil to jej nový prevádzkovateľ dopravca Arriva, ktorý sa od polovice novembra borí pre nedostatok vodičov s výpadkami spojov. Aktuálne deklaruje, že za mesiac získal už viac ako 100 nových vodičov autobusov a viac ako 80-percentnú vypravenosť spojov predpokladá už pred Vianocami.povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.Deklaruje, že vodičom ponúkajú férové platové podmienky, výplatný termín k 10. dňu v mesiaci, stabilnú prácu na desať rokov, každoročné zvyšovanie mzdy o päť percent, ubytovanie zdarma a náborový príspevok 3500 eur, ak podpíšu zmluvu do konca decembra a začnú voziť cestujúcich ešte v decembri 2021 či najneskôr v januári 2022.Arriva podľa Ivana investovala v tomto roku viac ako 26 miliónov eur a s dostatočným predstihom nakúpila nové autobusy aj pre Bratislavský kraj. Cestujúcich v kraji vozí 120 nových autobusov a v priebehu prvej polovice budúceho roka sa k nim má postupne pridať ďalších 55 nových autobusov. Vďaka tomu má byť vozový park v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji kompletne zmodernizovaný.uviedol Ivan.Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra. Od začiatku však má problém s nedostatkom vodičov. Spôsobuje to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaruje, že problém sa snaží vyriešiť. Nových šoférov zháňa i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhajú s vykrytím niektorých spojov v kraji.Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s Arrivou ako víťazom tendra na nového regionálneho dopravcu podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Šéf BSK Juraj Droba potvrdil, že dopravcu pre výpadky spojov neminú zmluvné pokuty. Doteraz sú na úrovni 930.000 eur, z čoho chce kraj vykryť v januári 2022 dopravu zadarmo pre cestujúcich v prímestskej doprave. Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja minimálne na úrovni 95 percent, bude podľa Drobu dostávať zmluvnú pokutu od BSK vo výške 30.000 eur za deň.