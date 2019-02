Arriva plánuje postaviť novú autobusovú stanicu v Nových Zámkoch

Nová autobusová stanica by mala podľa projektovej dokumentácie vzniknúť na Námestí republiky a na Ulici M. R. Štefánika v blízkosti vlakovej stanice a pošty.

Nové Zámky 14. februára (TASR) – Spoločnosť Arriva pripravuje výstavbu novej autobusovej stanice v Nových Zámkoch. Tá by mala byť v budúcnosti súčasťou integrovaného prestupného bodu, v rámci ktorého by vznikol prestupný uzol medzi vlakmi a autobusmi spolu s parkoviskom pre autá. „V nových Zámkoch je síce priestor, kde môžu autobusy zastaviť, ľudia nastupujú a vystupujú, no autobusová stanica to nie je. Je potrebné, aby sa projekt jej výstavby zrealizoval,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Celkovú investíciu vyčíslil na 5,5 milióna eur, z tejto sumy by 3,2 milióna eur mala tvoriť dotácia z eurofondov.



Nová autobusová stanica by mala podľa projektovej dokumentácie vzniknúť na Námestí republiky a na Ulici M. R. Štefánika v blízkosti vlakovej stanice a pošty. Jej súčasťou bude 14 nástupných, štyri výstupné a päť čakacích stojísk. Časť stavby bude určená pre obchody a služby. Chýbať nebude parkovisko pre autá, zelené oddychové zóny, celý priestor stanice by mal byť bezbariérový. Výstavba novej stanice by mala trvať dva roky.