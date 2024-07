Arriva posilní spoje pre festival Víno pod hviezdami v Pezinku

Bratislava 29. júla (TASR) - Regionálny autobusový dopravca Arriva posilní aj tento rok spoje v súvislosti s kultúrnym festivalom Víno pod hviezdami (2. - 3. 8.) v Pezinku. Návštevníci môžu počítať s dopravou na podujatie i posilnenou dopravou na spiatočnú cestu vo večerných a nočných hodinách.



"Aj tento rok môžeme návštevníkom festivalu ponúknuť služby regionálnej autobusovej dopravy. Veríme, že mnohí z nich využijú túto príležitosť, aby si mohli naplno vychutnať atmosféru tohto letného podujatia," konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Peter Sádovský.



Posilové autobusové spoje na linke 520 budú premávať v piatok (2. 8.) aj v sobotu (3. 8.) zo zastávky Pezinok, Sídlisko Sever. Návštevníkov odvezú do Bratislavy a Senca, prípadne na železničnú stanicu Pezinok, kde budú môcť prestúpiť na vlaky smerujúce do Bratislavy a Trnavy. Všetky spoje zastavia na všetkých zastávkach na trase a platia na nich štandardné tarifné a prepravné podmienky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Dopravný podnik Bratislava zároveň zabezpečí posilovú dopravu na nočnej linke N55, a to zo zastávky Púchovská smer Hlavná stanica. Posilová doprava sa týka noci z piatka na sobotu i noci zo soboty na nedeľu (4. 8.), a to o 0.35 h a 1.35 h. "Povinne vyčká aj na zmeškaný spoj linky 520 a na prestup cestujúcich," ubezpečuje mestský dopravca.