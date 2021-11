Arriva: Pracujeme na tom, aby sme výpadky v BSK čo najskôr nahradili

Bratislava 15. novembra (TASR) - Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji, spoločnosť Arriva sa vo svojom úvode borí s nedostatkom vodičov. Chýba mu ich zhruba 100. Dopravca priznal, že z tohto dôvodu v pondelok došlo asi na 50 linkách k obmedzeniam. Dotkli sa najmä okolia Pezinka a Senca. Arriva prosí cestujúcich o pochopenie a deklaruje, že priebežne pracuje na tom, aby výpadky čo najskôr nahradila.



"Pokračujeme v zazmluvňovaní vodičov. Napríklad v pondelok ráno prišli uzavrieť zmluvu dvaja bývalí zamestnanci pôvodného dopravcu. Od utorka (16. 11.) už budú voziť cestujúcich. Hneď ako budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom," uviedla pre TASR riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.



Keďže sa mnohí cestujúci v pondelok sťažovali, že im neprišiel spoj v obvyklom čase, dopravca upozorňuje, že od pondelka sú v platnosti zmeny cestovných poriadkov. "Niektoré linky boli skrátené, zmenené či nahradené inou linkou," podotkla Helecz. Nové cestovné poriadky nájdu cestujúci na webe dopravcu.



V prvý deň prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji poukazuje Arriva na verejnú súťaž, z ktorej vzišla ako víťaz. "Arriva ponúkla v súťaži najlepšiu ponuku. Bývalý dopravca aj príslušné inštitúcie využili všetky možné lehoty na podávanie námietok a na ich posudzovanie na maximum. To skrátilo dobu prípravy na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji na minimum," skonštatovala Helecz. Aj napriek krátkemu času od podpisu zmluvy s objednávateľom služby Bratislavským samosprávnym krajom (začiatok októbra) deklaruje, že pripravili dostatok moderných autobusov.



Problémom, ktorý pomenoval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba po stretnutí so zástupcami Arrivy, je momentálne nedostatok vodičov. Dopravcovi podľa jeho slov chýba zhruba 100 vodičov. Na rokovaní sa dohodli na istých opatreniach, dopravcovi však dáva deväť pracovných dni na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.



"Dotklo sa to tisícok ľudí, ktorí nemali pristavené autobusy," podotkol s tým, že došlo k výpadku okolo 30 percent spojov a výpadky spojov očakáva kraj aj v utorok. Nový dopravca Arriva sa podľa Drobu pritom zaviazal podpisom zmluvy s BSK k tomu, že od pondelka bude v plnom rozsahu poskytovať prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Cestujúcim odporúča, aby v týchto dňoch sledovali aktualizované cestovné poriadky. Kraj podľa neho hľadá aj iné formy alternatívnych možností prepravy ľudí.



V Bratislavskom kraji zabezpečuje od pondelka regionálnu autobusovú dopravu nový dopravca, spoločnosť Arriva, ktorá nahradila dopravcu Slovak Lines. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.