Arriva: Priemerný vek autobusov v Nitrianskom kraji je 7,8 roka
Autor TASR
Nitra 1. júna (TASR) - Autobusy Arriva zabezpečujúce regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) patria k najmodernejším na trhu. Ich priemerný vek v rokoch 2022 až 2024 dosahoval 7,8 roka a patril k najnižším spomedzi všetkých kontrolovaných dopravcov. V reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, zameranej na regionálnu autobusovú dopravu v NSK a Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) za obdobie rokov 2019 až 2024, to uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Podľa hovorkyne NKÚ Daniely Bolech Dobákovej z najnovších zistení úradu vyplýva, že v posledných rokoch rastú náklady, klesajú rozpočty a zhoršuje sa technický stav vozidiel. Arriva zdôrazňuje, že upozornenia kontroly sa vzťahujú na iné územie ako NSK a iných dopravcov. „Priemerný vek flotily Arriva bol zároveň výrazne nižší, než maximálny priemerný vek desať rokov, ktorý predpisujú zmluvy o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme v NSK. Do obnovy a modernizácie vozidiel dlhodobo investujeme a v tomto trende budeme pokračovať vrátane zavádzania najmodernejších bezemisných elektrobusov,“ skonštatoval Stach.
Výška straty odráža podľa jeho slov model financovania, nie hospodárenie dopravcu. Regionálna autobusová doprava je v celej Európskej únii financovaná prevažne z verejných rozpočtov. Tržby z cestovného kryjú približne tretinu skutočných nákladov, zvyšok predstavuje úhrada preukázanej straty zo strany objednávateľa. „Výška straty nie je ukazovateľom efektívnosti hospodárenia dopravcu, ale dôsledkom toho, že ide o verejnú službu, ktorá musí byť dostupná pre všetkých obyvateľov kraja vrátane cestujúcich s nárokom na zľavnenú dopravu,“ upozorňuje dopravca.
Z údajov kontroly vyplýva, že v rokoch 2022 až 2024 boli náklady na zabezpečenie dopravy v NSK pri porovnateľnom alebo vyššom rozsahu odjazdených kilometrov nižšie než v TSK. „Ročne sme počas kontrolovaného obdobia prepravili viac ako 14 miliónov cestujúcich pri odjazdení viac ako 22 miliónov tarifných kilometrov,“ zhodnotil Stach.
