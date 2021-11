Arriva si chce vypočuť ponuku Slovak Lines

Bratislava 22. novembra (TASR) - Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva si chce vypočuť ponuku na pomoc, ktorú jej dal bývalý regionálny autobusový dopravca v kraji Slovak Lines. "Sme pripravení komunikovať a vypočuť si serióznosť tejto ponuky," povedal na pondelkovom brífingu generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.



Ako podotkol, potrebujú pochopiť, v čom spočíva ponuka Slovak Lines, keďže bývalý dopravca podľa Ivana už nemá vodičov a začal rozpredávať aj autobusy. "S každým jedným partnerom rokujeme férovo. Keď sa v nejakom bode stretneme a bude to pre obe strany výhodné, dochádza k obchodu," podotkol šéf Arrivy na Slovensku.



Naďalej deklaruje, že robia všetko pre to, aby situáciu s výpadkami viacerých spojov v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji vyriešili. Ivan potvrdil, že aj v pondelok mali výpadok spojov na úrovni 30 až 40 percent. Arrive chýba na optimálnu prevádzku podľa jeho slov zhruba do 100 vodičov.



Náborový príspevok 4000 eur podľa Ivana však oslovil množstvo ľudí, ktorí sa do Arrivy hlásia. "Od minulého týždňa sme zazmluvnili vyše 20 ľudí. Pribúdajú ďalší. Predpokladáme, že sa situácia bude zlepšovať," poznamenal s tým, že rokujú aj s dopravcami minibusov. S jedným sú pred podpisom zmluvy a už o pár dní by malo 20 až 25 minibusov pomáhať riešiť situáciu na najkritickejších linkách.



Ivan zopakoval, že Arriva si stojí za cenou, s ktorou uspela v súťaži na nového dopravcu regionálnej dopravy v Bratislavskom kraji. Pomalý nábor vodičov podľa jeho slov predvídali. "Dostali sme sa však do situácie, na ktorú sa nedá pripraviť," povedal. Poukázal pritom na obštrukcie i zdĺhavosť tendra a následnú krátkosť času na prípravu od podpisu kontraktu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK).



Slovak Lines, ktorý prevádzkoval prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji do 14. novembra, keďže bol v tendri neúspešný, dal v pondelok ponuku na pomoc BSK i Arrive. Šéf BSK Juraj Droba pred pár dňami vyhlásil, že návrat k Slovak Lines nie je možný a od Arrivy očakáva do konca tohto pracovného týždňa, že problém s výpadkom spojov výrazne vyrieši.