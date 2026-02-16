< sekcia Regióny
Arriva upozorňuje na meškanie i vynechávanie spojov pre počasie
Dopravca odporúča cestujúcim zvýšiť opatrnosť pri nastupovaní a vystupovaní, ako aj pri pohybe po chodníkoch a prechádzaní cez cestu.
Autor TASR
Nitra/Trnava 16. februára (TASR) - Spoločnosť Arriva upozorňuje cestujúcich v Nitrianskom a Trnavskom kraji na obmedzenia dopravnej obslužnosti. Dôvodom je zníženie zjazdnosti ciest a nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých vznikajú meškania spojov, upozornil hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Zlá zjazdnosť ciest a množstvo dopravných nehôd iných účastníkov cestnej premávky spôsobujú v Nitrianskom a čiastočne aj v Trnavskom kraji meškania, na niektorých linkách aj vynechania časti autobusových spojov, skonštatoval Stach.
Dopravca odporúča cestujúcim zvýšiť opatrnosť pri nastupovaní a vystupovaní, ako aj pri pohybe po chodníkoch a prechádzaní cez cestu. Zároveň odporúča sledovanie aktuálnych informácií o odchodoch na digitálnych tabuliach na autobusových staniciach a v mobilnej aplikácii.
