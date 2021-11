Arriva vypraví o 40 spojov viac ako plánovala, výpadky ale pretrvávajú

Bratislava 23. novembra (TASR) - Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva vypraví v utorok o 40 spojov viac, ako pôvodne plánovala. Podarilo sa jej to vďaka prijatiu nových vodičov do zamestnania. V utorňajšom cestovnom poriadku však dopravca naďalej informuje aj o viacerých výpadkoch spojov, ktoré má naďalej pre nedostatok šoférov.



V rámci spojov, ktoré Arriva vypraví v utorok navyše, ide o linky 215 Bratislava-Marianka-Stupava, 219 Bratislava-Stupava-Borinka, 269 Bratislava-Stupava-Lozorno-Rohožník, 506 Bratislava-Pezinok-Modra-Doľany-Horné Orešany, 520 Bratislava-Svätý Jur-Pezinok, 521 Pezinok-Limbach, 529 Pezinok-Viničné-Senec, 540 Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Zochova chata a 550 Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Častá-Doľany. Taktiež 555 Doľany-Trnava a 565 Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Budmerice-Cífer.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s Arrivou ako víťazom tendra na nového regionálneho dopravcu podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Jazdiť v kraji začala 15. novembra. Odvtedy sa borí s nedostatkom vodičov. Chýba jej ich do 100. Spôsobuje to výpadky viacerých spojov, ktoré dopravca očakáva aj v najbližších dňoch. Ovplyvňuje to najmä cestujúcich jazdiacich do práce či do škôl.



Vedenie BSK dalo Arrive čas do konca tohto pracovného týždňa, aby problém citeľne vyriešila. Zároveň potvrdilo, že za tieto výpadky bude dopravcu sankcionovať. Arriva deklaruje, že sa nedostatok vodičov a výpadok spojov snaží čím skôr vyriešiť. Avizuje už zlepšenie situácie. Ako tvrdí, darí sa to vďaka náborovému príspevku i blížiacej sa dohode s dopravcami minibusov. Situáciu má v najbližších mesiacoch pomôcť vyriešiť aj nábor vodičov z Ukrajiny.