Ars Poetica predstaví hviezdy súčasnej svetovej poézie
V poradí 23. ročník najväčšieho medzinárodného festivalu poézie na Slovensku otvoria 20. novembra.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hviezdy súčasnej svetovej poézie a performatívnej scény opäť prinesie do Bratislavy Ars Poetica. V poradí 23. ročník najväčšieho medzinárodného festivalu poézie na Slovensku otvoria 20. novembra. Tri večery svetovej poézie prebehnú v bratislavskom V-klube na námestí SNP do 22. novembra so začiatkom o 18.30 h.
„Ponúkajú magický multimediálny zážitok spojenia slovo - obraz - zvuk, obohateného o špeciálne koncerty a recitály poézie,“ hovorí riaditeľ medzinárodného festivalu poézie Martin Solotruk.
Spresnil, že úvodný večer otvorí šou Erika Šimšíka, slovenského básnika, performera, javiskového umelca. Po ňom sa predstaví mladá hviezda španielskej poézie a video artu Violeta Gil i taliansky majster verša, nasledovník umenia Danteho a Petrarcu, Marco Fazzini. V programe figuruje aj holandská eko poetka Saskia Stehouwer, ďalej jedna z najvýznamnejších osobností rumunskej literatúry, básnik prorok, vedecký fantastik a kritik civilizácie Cosmin Perta.
Úvodný večer vyvrcholí performance jednej zo žijúcich legiend európskej avantgardy a členky umeleckej siene slávy Európy Katalin Ladik. „Predstavenie Foreign Matter, Cudzia hmota, vás strhne do sveta, kde sa kozmické javy prepájajú a rezonujú s intímnym svetom súčasnej ženy,“ približuje festival „sugestívnu šou zvukovej poézie a divadelného prejavu“ v podaní poprednej maďarskej poetky, performerky a herečky. Rodáčka zo srbského Nového Sadu získala množstvo významných cien v Európe vrátane Literárnej ceny Bernarda Heidsiecka udelenej Centrom Pampidou v Paríži za dielo v oblasti experimentálnej poézie. Ladik popri písaných básňach tvorí aj zvukové a vizuálne básne, performance art, píše a hrá experimentálnu hudbu a audio hry.
Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na vystúpenie mimoriadneho talentu českej poézie Kláry Goldsteinovej. „Svetovú kvalitu básnického umenia a performance následne predvedú hviezda berlínskej scény Rike Scheffler, no aj Iona Lee z Edinburghu, britskou tlačou označovaná za najlepšiu mladú performerku poézie na ostrovoch, či dve sugestívne osobnosti zo severu Talianska, Claudio Pozzani, držiteľ Montaleho ceny, najvýznamnejšej talianskej ceny za poéziu, a Fabiano Alborghetti, popredný švajčiarsky autor, ktorý je doma v Alpách i Miláne,“ dodáva Solotruk k programu piatkového (21. 11.) večera, ktorého vrcholom bude nový projekt americkej poetky, speváčky, rebelky a liečiteľky Shannon Sullivan s jej hviezdnou formáciou Berlin Band (Ali Hasan a Simon Schmidt).
Preklady svetovej poézie do slovenčiny budú recitovať Lucia Hurajová a Ivan Šándor.
Vstupné je dobrovoľné. Detaily o programe a zúčastnených umelcoch nájdu záujemcovia na www.arspoetica.sk.
