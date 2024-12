Art Film 2025 prinesie nové honorárne ocenenie - Cenu Milana Lasicu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Art Film 2025 sa uskutoční v Košiciach 20. až 27. júna. V poradí 31. ročník podujatia prinesie aj nové honorárne ocenenie - Cenu Milana Lasicu. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



K tradičným festivalovým honorárnym oceneniam Hercova misia a Zlatá kamera tak budúci rok pribudne Cena Milana Lasicu. "Je trvalým uctením si pamiatky prvého a jediného prezidenta IFF Art Film v jeho histórii a je určená pre významné osobnosti slovenskej a českej kinematografie," vysvetľujú organizátori k cene, ktorú budú udeľovať in memoriam obvykle pri príležitosti nedožitého jubilea ocenenej osobnosti.



Festival sa novým ocenením usiluje zachovať a pripomínať čo najviac filmových osobností, ktoré počas svojho života vytvárali tie najlepšie diela našej kinematografie. Zároveň chce tak upriamovať pozornosť verejnosti a médií na ich prínos v oblasti filmu a predstaviť ich tvorbu aj stále mladším generáciám.



Cena Milana Lasicu podľa organizátorov košického Art Filmu nadväzuje na Cenu prezidenta festivalu, ktorú Milan Lasica osobne sám udeľoval a odovzdával v rokoch 2017 až 2021. Jej posledným laureátom in memoriam bol v roku 2021 režisér vôbec prvého slovenského filmu Jánošík Jaroslav Siakeľ, a to pri príležitosti stého výročia od jeho premiéry. Meno prvého laureáta Ceny Milana Lasicu oznámia začiatkom budúceho roka.