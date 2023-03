Art Film Fest sa vráti v júni do Košíc

Bratislava 9. marca (TASR) - Po ročnej prestávke sa Art Film Fest vráti do Košíc. Najstarší a najväčší slovenský filmový festival sa vo východoslovenskej metropole uskutoční od 16. do 23. júna. "Vzhľadom k mimoriadne komplikovanej ekonomickej situácii v oblasti kultúry organizátori definitívne rozhodli o jeho konaní až koncom februára," uviedla pre TASR PR manažérka Andrea Čurná.



Filmových priaznivcov čaká viac ako 130 projekcií hraných a krátkych filmov, ktoré sa budú premietať minimálne v šiestich rôznych kinosálach v Košiciach. "V programe nebudú chýbať dve súťažné sekcie – Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov, ako aj obľúbené ceremoniály odovzdávania čestných cien Hercova misia a Zlatá kamera," avizujú organizátori. Špeciálnu spomienku in memoriam venujú prezidentovi Art Film Festu Milanovi Lasicovi. Súčasťou festivalu bude aj industry program pre profesionálov vo filme a audiovízii.



Umeleckým riaditeľom festivalu a hlavným zostavovateľom programu AFF 2023 sa stal Martin Palúch. Na tradíciu najväčšieho filmového podujatia u nás by rád nadviazal zachovaním vysokej umeleckej úrovne programu. "Budem sa snažiť o to, aby sme návštevníkom doručili atraktívnu ponuku kvalitných filmov a zabezpečili príťažlivý sprievodný program s účasťou zaujímavých hostí a delegácii k filmom. Celý realizačný tím na tomto cieli intenzívne pracuje," dodal Palúch.