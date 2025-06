Art Film Košice ponúkne 136 filmov aj sprievodný program

Košice 9. júna (TASR) - V poradí 31. ročník Medzinárodného filmového festivalu (IFF) Art Film Košice ponúkne dokopy 136 filmov. Od 20. do 27. júna prinesie tento najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku aj viaceré ocenenia či sprievodný program. Organizátori o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Som veľmi rád, že sa nám napriek dobe, v ktorej žijeme a všetkým javom s tým spojeným, opäť podarilo pripraviť festival v takej podobe a kvalite, na akú sú diváci zvyknutí,“ uviedol producent festivalu Ján Kováčik.



Pre divákov pripravili v súťažných i nesúťažných sekciách festivalu dokopy 46 krátkych a 90 dlhometrážnych filmov. Víťazi v medzinárodných súťažiach hraných filmov, krátkych filmov, filmov zo strednej a východnej Európy, ako aj film ocenený porotou FIPRESCI, si aj tentokrát odnesú sošky Modrý anjel.







„Tešíme sa, že sa nám do programu podarilo získať aj víťazný film z tohtoročného festivalu v Cannes, Zlatou palmou ocenený film Drobná nehoda od iránskeho režiséra Jafara Panahího. Ten mimochodom bol predsedom poroty na Art Filme v roku 2007,“ povedal umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.



Otváracím filmom tohtoročného IFF Art Film bude premiéra filmu Rastislava Boroša Kronika večných snílkov, ktorú do Košíc prídu uviesť jeho tvorcovia a aj herci, ktorí si v ňom zahrali.



Aj počas tohtoročného júna budú organizátori v Košiciach počas IFF Art Film oceňovať výnimočné osobnosti kinematografie. Cenu Hercova misia si tento rok odnesú Milan Ondrík a Daniela Kolářová. Cenu Zlatá kamera dostane kameraman Martin Štrba. Po prvýkrát udelia organizátori aj Cenu Milana Lasicu, ktorá je in memoriam udeľovaná významným hereckým osobnostiam našej kinematografie. Historicky prvú si prevezme rodina Ivana Mistríka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.



Festival ponúkne aj bohatý industry program pre filmových profesionálov vrátane masterclassov, panelových diskusií a otázok a odpovedí s tvorcami filmov. Sprievodný program zahŕňa aj koncerty, výstavy, špeciálne projekcie na netradičných miestach v Košiciach, talkshow, ale i detský program.