Artefakty nájdené v Starej Ľubovni chcú prezentovať verejne

Stará Ľubovňa 5. decembra (TASR) - Počas archeologického výskumu, ktorý tento rok realizovali na Hrade Ľubovňa v rámci rekonštrukcie severovýchodnej hradby a dvoch nádvorí, objavili viacero zaujímavých artefaktov. Výsledky výskumu prezentovali nedávno v Podtatranskom múzeu v Poprade na 31. stretnutí východoslovenských archeológov. Projektová manažérka Ľubovnianskeho múzea (ĽM) Otília Barlíková uviedla, že od apríla do septembra sa okrem spomínaných nádvorí skúmal aj objekt bývalých vojenských kasární. Artefakty chcú v budúcnosti verejne prezentovať.



V pozostatkoch komína situovaného v priestoroch dielne na 3. nádvorí sa napríklad našlo veľké množstvo fragmentov kachlíc. Z nich sa podarilo zrekonštruovať približne 20 kusov. "To, že sa našlo viacero typov kachlíc z rôznych období, môže znamenať, že pec bola postavená z odpadového materiálu, ktorý ostal po zbúraní iných pecí na hrade," ozrejmila Barlíková.



Počas výskumu objavili aj delové gule z pieskovca a železa, kovový kľúč, fajky a tiež mince - jeden grajciar Leopolda I. z roku 1698, jeden solid Žigmunda III. Vasa z roku 1623. Medzi objavmi bola tiež kováčska struska, ktorá mohla slúžiť na zhutnenie terénu nádvoria. Našla sa aj rôzna kuchynská a stolová keramika, fragmenty skla a zvyšky ďalších predmetov každodenného používania.



Objavom je okrem samotných artefaktov aj stavebná architektúra hradu. Archeológ zachytil vykurovacie pece, časť kuchyne, studňu respektíve cisternu, obydlia pre vojenskú posádku či delové strieľne z obdobia renesancie a kazematy. "Tie jednotlivé nálezy poukazujú na to, že celé nádvorie aj kasárne boli stavané postupne, menili svoj účel a našli sa tak artefakty z viacerých období. Zároveň predmety poukazujú na život vojakov v 17. storočí na hrade," dodala Barlíková. Výskum sa realizoval v rámci rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradby a nádvorí za približne 1,2 milióna eur s podporou Ministerstva kultúry SR a Prešovského samosprávneho kraja.



Riaditeľ ĽM Dalibor Mikulík dodal, že na hrade sa realizovalo už viacero archeologických výskumov. Jedny z najrozsiahlejších boli v 70. rokoch minulého storočia. "Vtedy bol napríklad v renesančnom paláci odhalený pivovar. V rokoch 2008 - 2012, keď sa rekonštruoval Renesančný palác, sa našiel vzácny strieborný denár z čias vlády Mateja Korvína z 15. storočia. Počas rekonštrukcie Barokového paláca na priľahlých nádvoriach odhalili a zadokumentovali kováčsku vyhňu. V roku 2011 spadla časť hradného múru, takže sa robil výskum ešte pred jeho obnovou a našli sa časť vitráže hradnej kaplnky, hracia kocka zo slonoviny, slnečné hodinky, gombík z uniformy i britva. Tieto artefakty máme aj vystavené v otvorenom depozitári," upozornil Mikulík. Podotkol, že celý areál hradu je vlastne archeologickou lokalitou. Ďalší výskum však nateraz nie je v pláne, keďže múzeum aktuálne chystá reštaurovanie omietok hradnej kaplnky.