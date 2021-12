AS Trenčín motivuje ľudí nad 50 rokov k očkovaniu permanentkami

Trenčín 8. decembra (TASR) – Všetkým prvoočkovancom nad 50 rokov, ktorí sa dajú v decembri v Trenčíne zaočkovať, venuje Futbalový klub AS Trenčín permanentku na zápasy klubu v jarnej časti futbalového ročníka. Informoval o tom Igor Schlesinger z marketingového oddelenia AS Trenčín. Permanentky a futbalový dres klubu daruje AS Trenčín aj pracovníkom covidového oddelenia Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín. Futbalové dresy dostanú aj aktuálni majitelia permanentiek.



„Cítime, že je to problém. Problém ako taký z pohľadu profesionálneho fungovania, ale je to problém aj pre všetky deti, ktoré dnes nemôžu športovať. Cesta z tejto situácie vedie iba cez očkovanie. Verím, že aspoň symbolickou permanentkou im umožníme, aby sme sa na jar stretávali na štadióne,“ zdôraznil Schlesinger.







Podľa riaditeľa FN Trenčín Tomáša Janíka, vedenie nemocnice víta aktivitu AS Trenčín pomôcť zvýšiť zaočkovanosť.



„Situácia vo FN Trenčín je stále veľmi vážna. Je v nej hospitalizovaných okolo 120 ľudí s ochorením COVID-19. Každá aktivita vedúca k zvýšeniu zaočkovania a k ochráneniu ľudí pred útrpným pobytom v nemocnici je niečo, čo sa nedá vyčísliť,“ skonštatoval riaditeľ s tým, že vedenie nemocnice si rovnako váži iniciatívu AS Trenčín smerom k zdravotníkom.



Projekt AS Trenčín smerujúci k zvýšeniu zaočkovanosti podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín. Zdravotníkov z covidových oddelení FN Trenčín čakajú ďalšie benefity, ako napríklad voľné vstupy na krytú plaváreň či do múzeí a galérií.