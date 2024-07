Asfaltovanie križovatky v Martine prinesie dopravné obmedzenia

Martin 3. júla (TASR) - Martinská radnica upozorňuje na tohtotýždňové dopravné obmedzenia súvisiace s čiastočným uzatvorením križovatky cesty I/65D s odbočením do obce Bystrička. Dôvodom sú práce spojené s frézovaním asfaltového krytu a následným položením nových asfaltových vrstiev. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.



Križovatku dočasne uzatvoria už v stredu o 19.00 h a uzávera potrvá do 4. júla do 6.00 h. Kladenie nových asfaltových vrstiev je potom naplánované od 5. júla (7.00 h) do 7. júla (19.00 h). "Počas prác bude cesta I/65D vedená ako jednosmerná pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Žilina. Premávka v tomto úseku bude púšťaná iba smerom na Turčianske Teplice a v závislosti od aktuálnej etapy bude dostupná možnosť odbočenia smerom na obec Bystrička pri prácach v ľavom jazdnom pruhu, resp. do centra mesta pri prácach v pravom jazdnom pruhu," upozornila radnica.



Na vstupe do Martina od Turčianskych Teplíc budú vozidlá odkláňané v smere na centrum (križovatka ciest I/65D a I/65). "V miestach najbližších križovatiek pred riešeným úsekom bude doprava regulovaná prostredníctvom zvislého značenia a osôb s odbornou spôsobilosťou na riadenie premávky tak, aby vodiči boli v dostatočnom predstihu na dočasné uzávery upozornení a nasmerovaní na náhradné trasy," dodala radnica.