Asfaltovanie v Trenčíne zmení trasy MHD a obmedzí dopravu
V sobotu od 6.30 do 17.00 h budú jazdiť autobusy MHD na linkách 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 23 a 24 po zmenenej trase.
Autor TASR
Trenčín 17. októbra (TASR) - Asfaltovanie cesty na Legionárskej ulici v Trenčíne obmedzí v sobotu (18. 10.) dopravu. Zmenia aj trasy mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Rekonštrukciu vodovodu na Legionárskej ulici ukončia Trenčianske vodárne a kanalizácie asfaltovaním už vyfrézovaného úseku cesty na Legionárskej ulici. Má sa tak stať v sobotu od 6.30 do 17.00 h.
„Úsek Legionárskej ulice od Partizánskej po Rozmarínovu bude zjednosmernený. Výjazdy z bočných ulíc budú mať prikázaný smer na Hasičskú ulicu. Vjazd od Braneckého ulice smerom na Námestie sv. Anny bude pre všetku dopravu uzavretý,“ uviedla hovorkyňa.
V sobotu od 6.30 do 17.00 h budú jazdiť autobusy MHD na linkách 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 23 a 24 po zmenenej trase. V smere na Juh, Nozdrkovce a OC Laugaricio pôjdu autobusy MHD obchádzkou Hasičská - Električná - K dolnej stanici - Legionárska. Namiesto zastávky Gymnázium zastavia na zastávke regionálnej dopravy Električná. V smere zo sídliska Juh, Nozdrkoviec a OC Laugaricio pôjdu bez zmeny trasy, ale zastávku Legionárska vynechajú bez náhrady.
„Odporúčame preto použiť zastávku Dolný Šianec, resp. Nemocničná alebo potom až Braneckého v náhradnej polohe pri evanjelickom cintoríne,“ doplnila Ságová.
