Asfaltovú cestu v Dechticiach vybudujú za vyše 214.000 eur

Dechtice 12. mája (TASR) - Príjazd k parkovisku, ktoré sa nachádza neďaleko ruín kláštora a Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej, známeho ako Katarínka, bude jednoduchší. Lesnú cestu nahradí asfaltový povrch. Práce budú stáť vyše 214.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uzatvorenej medzi Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) a spoločnosťou Eurovia SK.



Komunikáciu v dĺžke 1400 metrov, ktorá sa napája na cestu II/502 pri obci Dechtice v okrese Trnava, v súčasnosti tvorí tzv. štrkodrvina bez povrchovej úpravy. "Častými eróziami narušený povrch nevykazuje parametre pre plnohodnotnú dopravu v tejto lokalite. Cieľom je spevnenie komunikácie pomocou asfaltu," uvádza sa v opise predmetu zákazky.



Do verejného obstarávania sa prihlásilo desať uchádzačov. Víťazná spoločnosť Eurovia SK predložila najlacnejšiu ponuku. Predmetom zákazky je okrem vykonania stavebných prác aj vyhotovenie projektovej dokumentácie na vykonanie prác, dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Stavebné práce majú byť zrealizované do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska.