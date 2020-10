Asi 80 percent prvákov študuje momentálne na TnUAD prezenčne

Trenčín 2. októbra (TASR) – V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a opatreniami krízového štábu sa vo vyšších ročníkoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne vyučuje 60 percent prezenčne a 40 percent online. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Lucia Petríková.







„Online prebiehajú najmä prednášky prevažne cez aplikáciu MS Teams a e-learning, študenti majú možnosť komunikovať elektronicky s vyučujúcimi a môžu tiež využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom dôležitým k písaniu seminárnych a záverečných prác. Taktiež výučba telesnej a športovej prípravy je počas prvých dvoch týždňov zabezpečená online a aj výučba zahraničných študentov v anglickom a slovenskom jazyku prebieha online z dôvodu znižovania rizika a tiež z toho dôvodu, že niektorí zahraniční študenti zostali vo svojej domovskej krajine. Väčšina praktických predmetov sa vyučuje prezenčne za dodržiavania bezpečnostných opatrení a aj výučba prvákov má v asi 80 percent prípadov prezenčnú formu,“ uviedla Petríková.







Akademický rok sa na TnUAD začal v pondelok (28. 9.), ešte pred jeho začiatkom prijal krízový štáb školy preventívne opatrenia, o ktorých informovali všetkých študentov a zamestnancov školy.







„Pravidelne zabezpečujeme dezinfekciu priestorov, meriame teplotu pri vstupe do budov, zabezpečili sme stojany s bezdotykovou dezinfekciou a dezinfekčné prostriedky do kancelárií, nosenie rúška je, samozrejme, povinné. Univerzitu ani študentské domovy nechceme plošne zatvoriť najmä kvôli novým prvákom, aby ľahšie nabehli na vysokoškolský režim,“ doplnila hovorkyňa.







Ako dodala, v prieskume pre Študentskú radu vysokých škôl sa 71 percent študentov vyjadrilo, že pokiaľ to situácia umožňuje, preferujú prezenčnú formu štúdia. V prípade zvyšujúceho sa počtu pozitívnych prípadov budú riešiť najskôr konkrétne ročníky, študijné programy či fakulty prechodom na online výučbu.







„Taktiež sa ako inštitúcia musíme riadiť nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR, a preto sme pripravení v prípade potreby prejsť celoplošne na dištančnú výučbu, ktorú sme zvládli aj v letnom semestri minulého akademického roka, a uvoľnenie študentských domovov. Pre istotu sme všetky laboratórne cvičenia presunuli na začiatok akademického roka,“ uzavrela Petríková.