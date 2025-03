Asistenti mestskej polície dohliadajú na bezpečnosť na priechodoch

Trnava 18. marca (TASR) - Priechody pre chodcov v Trnave sú od februára opäť o niečo bezpečnejšie. Okrem trnavských mestských policajtov sa o bezpečnosť chodcov na priechodoch stará sedem asistentov mestskej polície. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



"Príslušníci mestskej polície bývajú ráno na frekventovaných priechodoch pre chodcov pri školách už roky. Cítili sme potrebu posilniť tieto naše aktivity a zatiaľ môžeme konštatovať, že tento projekt má zmysel a funguje," priblížil náčelník mestskej polície Ivan Ranuša. Projekt zameraný na zvýšenie bezpečnosti chodcov vznikol vďaka spolupráci trnavskej mestskej polície s úradom práce.



"Momentálne máme sedem asistentov a pokiaľ nám úrad práce dodá ďalších ľudí, máme ambíciu túto aktivitu rozšíriť aj do iných lokalít. Vytypovali sme až štyri desiatky priechodov, kde by bolo potrebné a vhodné ich umiestniť," dodal Ranuša.



Cieľom projektu je predchádzať nehodám na priechodoch, uľahčiť chodcom presun po meste a zároveň edukovať deti, ako správne chodiť cez priechody. Pokiaľ malí chodci nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky, asistenti ich na to upozornia.



Mestská polícia asistentov zaškolila po teoretickej stránke aj priamo v teréne a vybavila im povolenia, ktoré ich oprávňujú na zastavovanie vozidiel. Sú označení reflexnými vestami a na vybraných miestach sú v pracovných dňoch od 7.15 do 8.00 h a poobede od 12.45 do 15.15 h.