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Asistovaná svojpomocná výstavba prináša podľa IPC konkrétne výsledky
Spolupráca IPC a Projektu DOM.ov má podľa Humeňanského konkrétnu podobu pri podpore a rozvoji asistovanej svojpomocnej výstavby v Prešovskom kraji
Autor TASR
Prešov 27. augusta (TASR) - Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po Zážitkovej Bus Tour, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum (IPC) a nezisková organizácia Projekt DOM.ov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK), to uviedol Valentín Humeňanský z IPC. Cieľom bolo predstaviť fungovanie zámeru priamo v teréne. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie.
Spolupráca IPC a Projektu DOM.ov má podľa Humeňanského konkrétnu podobu pri podpore a rozvoji asistovanej svojpomocnej výstavby v Prešovskom kraji. Dvaja pracovníci IPC sú súčasťou regionálneho odborného tímu. Podieľajú sa na sprevádzaní rodín od finančnej a sociálnej prípravy cez získanie pozemku a stavebného povolenia až po výstavbu. „V čase konania Bus Tour pôsobil Projekt DOM.ov v Prešovskom kraji v 33 obciach a pracoval s 331 rodinami v rôznych fázach programu, pričom 43 domov bolo dokončených alebo vo výstavbe a ďalších 27 v príprave,“ objasnil Humeňanský.
Spišský Štiavnik ukázal začiatok práce s komunitou, Veľká Lomnica postupný prechod od prípravy k výstavbe, Lenartov výsledky desaťročnej spolupráce a Zborov novú ulicu s dokončeným aj rozostavanými domami. V jednotlivých lokalitách sa účastníci stretli so starostami, terénnymi pracovníkmi a zapojenými rodinami. Organizátori v týchto obciach privítali odborníkov a zástupcov štátnej i verejnej správy či samosprávy.
„Naša Bus Tour potvrdila, že keď sa spojí zodpovednosť rodín s odhodlaním zmeniť svoj život, aktívny prístup obce a odborné sprevádzanie kompetentnými ľuďmi, výsledkom je viac než len samotný dom. Vzniká kvalitné legálne bývanie, stabilný príjem rodín, motivácia pre zvyšok komunity a popri tom rastú aj samotné obce. Chceme prenášať osvedčené riešenia aj do ďalších lokalít,“ upozornil riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Bus Tour tak umožnila porovnať rozdielne fázy realizácie a pomenovať hlavné podmienky úspechu. Získané poznatky a nadviazané kontakty vytvárajú základ pre ďalšiu spoluprácu a rozširovanie overeného modelu a pomôžu pri tvorbe ďalších spoločných projektov.
Spolupráca IPC a Projektu DOM.ov má podľa Humeňanského konkrétnu podobu pri podpore a rozvoji asistovanej svojpomocnej výstavby v Prešovskom kraji. Dvaja pracovníci IPC sú súčasťou regionálneho odborného tímu. Podieľajú sa na sprevádzaní rodín od finančnej a sociálnej prípravy cez získanie pozemku a stavebného povolenia až po výstavbu. „V čase konania Bus Tour pôsobil Projekt DOM.ov v Prešovskom kraji v 33 obciach a pracoval s 331 rodinami v rôznych fázach programu, pričom 43 domov bolo dokončených alebo vo výstavbe a ďalších 27 v príprave,“ objasnil Humeňanský.
Spišský Štiavnik ukázal začiatok práce s komunitou, Veľká Lomnica postupný prechod od prípravy k výstavbe, Lenartov výsledky desaťročnej spolupráce a Zborov novú ulicu s dokončeným aj rozostavanými domami. V jednotlivých lokalitách sa účastníci stretli so starostami, terénnymi pracovníkmi a zapojenými rodinami. Organizátori v týchto obciach privítali odborníkov a zástupcov štátnej i verejnej správy či samosprávy.
„Naša Bus Tour potvrdila, že keď sa spojí zodpovednosť rodín s odhodlaním zmeniť svoj život, aktívny prístup obce a odborné sprevádzanie kompetentnými ľuďmi, výsledkom je viac než len samotný dom. Vzniká kvalitné legálne bývanie, stabilný príjem rodín, motivácia pre zvyšok komunity a popri tom rastú aj samotné obce. Chceme prenášať osvedčené riešenia aj do ďalších lokalít,“ upozornil riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Bus Tour tak umožnila porovnať rozdielne fázy realizácie a pomenovať hlavné podmienky úspechu. Získané poznatky a nadviazané kontakty vytvárajú základ pre ďalšiu spoluprácu a rozširovanie overeného modelu a pomôžu pri tvorbe ďalších spoločných projektov.