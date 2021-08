Asociácia organizácií cestovného ruchu vidí pri videách KRT problém

Košice 8. augusta (TASR) – Asociácia organizácií cestovného ruchu (AOCR) v súvislosti s videami kampane Kraj sveta – Košický svetový kraj vníma ako problematický ich etický rozmer v rámci vzťahov v oblasti turistického ruchu a poukazuje na potrebu spolupráce a spájania síl. „V ponímaní AOCR navzájom si konkurovať znamená čo najlepšie prezentovať svoje konkurenčné výhody a atraktívnosť ponuky svojho územia,“ uviedla AOCR v stanovisku k piatim videám kampane Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT).



Asociácia ďalej uvádza, že vznikla preto, lebo jej členovia veria v spoluprácu. „Veríme vo fair play a že v skutočnosti a dlhodobo nik nemôže vyrásť tak, že pošliape druhého. Vieme, že to škodí vzťahom, bráni spolupráci a pokroku,“ deklarovala AOCR. Stanovisko TASR poskytla jej predsedníčka Michaela Sendeková.



AOCR citlivo vníma situáciu, v ktorej sa cestovný ruch v čase pandémie nachádza a v ktorej mnohí podnikatelia balansujú na pokraji krachu. „Podnikatelia na celom Slovensku mobilizujú všetky sily, aby zlepšili svoje služby a čo najlepšie uspokojili svojho zákazníka. Vnímame zvyšujúce sa napätie na všetkých úrovniach spoločnosti, ktoré niektorých nabáda bojovať prostriedkami, ktoré by boli ešte prednedávnom nemysliteľné,“ konštatovala asociácia. Podľa nej spojením síl sa dosiahne viac, ako keď každý bude pracovať sám na seba, a ľahšie sa presadí to, čo prinesie prospech všetkým. „Bránime sa tiež politizácii situácie okolo kampane, ako ju prezentujú niektoré médiá, v skutočnosti ide iba o jej etický rozmer,“ uviedla asociácia.



Spoty kampane, ktoré lákajú turistov na menej známe miesta Košického kraja v porovnaní s tradičnejšími lokalitami Slovenska, majú názvy Chlór*vá polievka, M*gnetka made in China, Ž*riavy vo výhľade, Chodník posiaty buf*tmi a Š*ping. Kriticky sa voči kampani vyjadrili spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) či oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Liptov. Po kritike porovnávanie destinácií vo videách organizátori zmiernili napríklad vypípaním slov.



Na postoj AOCR reagovala krajská organizácia KRT. „Sme radi, že asociácia zaujala postoj, ktorý zaujímame aj my, a to, aby organizácie cestovného ruchu využívali pri kampaniach svoje konkurenčné výhody. V tomto duchu sa nesie aj kampaň KOCR. Využívame v nej to, že v Košickom kraji sú menej známe, nepoznané miesta, na ktorých staviame. Kampaňou sme chceli zacieliť na špecifickú skupinu návštevníkov - slow-tourism a dobrodružných cestovateľov, ktorí vyhľadávajú autentické zážitky. Kampaň teda neovplyvňuje správanie turistov, ktorí vyhľadávajú bohatú ponuku atrakcií a rozvinutú turistickú infraštruktúru v destináciách takzvanej ,prvej voľby',“ uviedla v reakcii.



Východiskom kampane je skúsenosť návštevníkov z minuloročnej letnej sezóny, pričom mnohé turisticky obľúbené destinácie v rámci Slovenska boli z dôvodu obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom preplnené. Napriek určitej miere negatívnych reakcií sa kampaň podľa KRT stretáva sveľkým množstvom pozitívnych reakcií zo strany tých, ktorým je prioritne určená, ako aj zo strany odbornej verejnosti vodvetví marketingu areklamy. „Získali sme si ňou priazeň návštevníkov a zároveň sme sa dostali na shortlist v prestížnej marketingovej súťaži Zlatý klinec, ktorá oceňuje najlepšie kampane v danom roku,“ informovala PR manažérka KRT Adriana Tomajková.