Asociácia pracovníkov upozorňuje na hroziaci kolaps v službách

Holíč 25. Marca (TASR) – Počas najbližších piatich rokov hrozí zariadeniam sociálnych služieb kolaps. Do dôchodku odíde 60 až 80 percent sestier a opatrovateliek. Informovala o tom prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová.



Podľa jej slov vo väčšine zariadení sociálnych služieb pracujú v zmene dve až tri opatrovateľky, ktoré sa musia počas dennej služby postarať často až o 40 klientov. Počas nočných služieb je tento počet ešte vyšší. "Podľa odborne spracovaného štandardu by toaleta klienta mala trvať 20 až 25 minút, vrátane rozhovoru s klientom a zadokumentovaním. Keď som tento postup opísala jednému z opatrovateľov, potvrdil, že je to nereálne. Na jedného klienta má reálne približne tri minúty," uviedla prezidentka AOPSS.



V posledných rokoch sa dostali na verejnosť viaceré kauzy, ktoré hovoria o závažných pochybeniach. AOPSS spolu s Asociáciou manažérov a audítorov kvality v sociálnych službách upozorňujú, že ak sa situácia nezmení, bude sa hovoriť o nebezpečných sociálnych službách. "Opatrovateľkám totiž stačí absolvovať 220 hodín kurzu. Vo vyspelých krajinách, ako sú Nemecko, Dánsko alebo Fínsko, sa pohybuje vzdelávací proces na úrovni 2000 hodín teoretickej prípravy, ku ktorým treba pripočítať praktickú prípravu," upozornil predseda Asociácie audítorov a manažérov kvality v sociálnych službách Ondrej Buzala.



"Najväčší problém vidíme v tom, že odborní pracovníci nevedia prepojiť teoretické poznatky zo školy s praxou. Na druhej strane, mnohí teóriu ani nepoznajú, pretože absolvovali rôzne rýchlokurzy v rozmedzí spomínaných 220 hodín. Zjednodušene povedané, opatrovateľmi sa stanú za štyri dni alebo štyri víkendy," doplnil Buzala.