Astronomické observatórium na Skalnatom Plese bude mať novú strechu

Bratislava 23. augusta (TASR) - Budova observatória Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Skalnatom Plese je národnou kultúrnou pamiatkou postavenou v roku 1943. Stav pôvodnej plechovej krytiny na streche a kupolách bol už nevyhovujúci a ohrozoval technické vybavenie astronómov, ako aj ďalekohľady umiestnené v kupolách. Z tohto dôvodu sa vedenie Astronomického ústavu SAV v spolupráci s Predsedníctvom SAV rozhodlo pre kompletnú opravu strechy a kupol observatória.



Observatórium sa nachádza v nadmorskej výške 1778 metrov nad morom, práce sa tak môžu realizovať len v klimaticky vhodnom období. "Stavebníci vymenia celý drevený podklad strechy a pôvodnú plechovú krytinu nahradia modernou hliníkovou," uvádza sa na webe SAV.



Odovzdaniu stavby predchádzala príprava, počas ktorej astronómovia z ďalekohľadov pod kupolami demontovali citlivé prístroje. "Aby sa predišlo poškodeniu ďalekohľadov, zadebnili ich do drevených sarkofágov a obalili nepremokavou fóliou. Vzhľadom na nedostupnosť terénu vyviezol stavebný materiál na miesto vrtuľník," priblížili na webe akadémie.



Oprava kupol a strechy je rozdelená do dvoch fáz. Prvá fáza začala odovzdaním staveniska v júli a v rámci nej budú opravené samotné kupoly observatória. Dĺžka prác je pritom odhadnutá na maximálne štyri mesiace. Následne budú práce prerušené z dôvodu nevhodných zimných poveternostných podmienok. Druhá fáza, oprava debnenia a plášťa strechy, sa začne na jar 2022 a bude trvať maximálne šesť mesiacov.



Práce sa v týchto dňoch realizujú paralelne na malej a vo veľkej kupole. Postup je však rozdielny. "Na malej kupole stavebníci demontovali vonkajšiu krytinu a vonkajšie drevené debnenie. To vymenili, potiahli fóliou a v najbližších dňoch opláštia hliníkovou krytinou. Druhá skupina pracujúca vo veľkej kupole postupuje z interiéru smerom von. Tu najskôr odstránila vnútorné debnenie, ktoré sa v týchto dňoch vymieňa a až potom budú robiť vonkajšie debnenie a krytinu," vysvetlil riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry. Dôvodom rozdielnych prístupov je rýchlejší postup prác.



Celková hodnota opravy je vyčíslená takmer na 430.000 eur. Financovaná je z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu pridelených SAV.