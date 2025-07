TRAGICKÁ NEHODA NA VÝCHODE: V aute bola matka so synom

Košice 25. júla (TASR) - Pri piatkovej popoludňajšej dopravnej nehode medzi Rozhanovcami a Čižaticami v okrese Košice-okolie prišla o život jedna osoba. Ďalšiu v kritickom stave previezli letecky do nemocnice. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.



„Osobné vozidlo bolo svedkami nájdené prevrátené v priekope mimo vozovky. Na mieste sa nachádzali dve osoby. Jedna, žiaľ, nejavila známky života. Druhý pasažier, 19-ročný muž, bol v bezvedomí. Utrpel vážne poranenia viacerých častí tela,“ spresnili leteckí záchranári s tým, že po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ho na umelej pľúcnej ventilácii, s diagnózou polytrauma, letecky previezli do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.







Z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach TASR informovali, že vo vozidle zn. Peugeot bola matka so synom, ktorý ho viedol. Štyridsaťročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. „Vodičovi boli nariadené odbery na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok. Po zadokumentovaní tejto tragickej dopravnej nehody bude začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako došlo k vzniku dopravnej nehody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.



Košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti spresnili, že vozidlo sa nachádzalo niekoľko metrov pod úrovňou cesty medzi stromami a osoby z neho vyslobodili pomocou hydraulického náradia. „Hasiči zároveň stabilizovali havarované vozidlo a po zdokumentovaní nehody príslušníkmi polície ho pomocou hydraulickej ruky hasičského vozidla vytiahli späť na cestu,“ dodali s tým, že cesta bola v danom úseku počas zásahu úplne uzavretá.