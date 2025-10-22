Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREVRÁTENÝ TRAKTOR: Vážne zraneného šoféra odviezol vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Rajecká Lesná 22. októbra (TASR) - Leteckí záchranári zo Žiliny zasahovali v utorok (21. 10.) predpoludním v katastri obce Rajecká Lesná v okrese Žilina. V horskom teréne sa tu prevrátil s traktorom 34-ročný muž a utrpel vážne poranenia hrudníka a panvy. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Po prílete na miesto udalosti vysadili lekára leteckých záchranárov k zranenému pomocou palubného navijaka. „Pacientovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, po ktorej ho pripravili na evakuáciu pomocou lanovej techniky. Počas medzipristátia pacienta preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave, no s vážnymi poraneniami ho následne letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline,“ priblížila zásah Hopjaková.
