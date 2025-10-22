< sekcia Regióny
PREVRÁTENÝ TRAKTOR: Vážne zraneného šoféra odviezol vrtuľník
Pacientovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, po ktorej ho pripravili na evakuáciu pomocou lanovej techniky. Počas medzipristátia pacienta preložili na palubu vrtuľníka.
Autor TASR
Rajecká Lesná 22. októbra (TASR) - Leteckí záchranári zo Žiliny zasahovali v utorok (21. 10.) predpoludním v katastri obce Rajecká Lesná v okrese Žilina. V horskom teréne sa tu prevrátil s traktorom 34-ročný muž a utrpel vážne poranenia hrudníka a panvy. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.
Po prílete na miesto udalosti vysadili lekára leteckých záchranárov k zranenému pomocou palubného navijaka. „Pacientovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, po ktorej ho pripravili na evakuáciu pomocou lanovej techniky. Počas medzipristátia pacienta preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave, no s vážnymi poraneniami ho následne letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline,“ priblížila zásah Hopjaková.
