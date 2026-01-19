< sekcia Regióny
PÁD NA LYŽIARSKOM SVAHU: Pre 13-ročného chlapca letel vrtuľník
Primárne ošetrenie zranenému lyžiarovi poskytli zasahujúci členovia horskej záchrannej služby.
Autor TASR
Terchová 19. januára (TASR) - Popradská posádka leteckých záchranárov zasahovala v pondelok predpoludním v malofatranskom lyžiarskom stredisku Vrátna. Pomoc zdravotníkov potreboval 13-ročný lyžiar z Kazachstanu, ktorý si po páde vážne poranil dolnú končatinu. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Primárne ošetrenie zranenému lyžiarovi poskytli zasahujúci členovia horskej záchrannej služby. „Lekár mu doplnil ďalšie vyšetrenie, liečbu proti bolesti. Následne bol s podozrením na zlomeninu stehennej kosti letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ priblížili leteckí záchranári.
