PÁD NA LYŽIARSKOM SVAHU: Pre 13-ročného chlapca letel vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Primárne ošetrenie zranenému lyžiarovi poskytli zasahujúci členovia horskej záchrannej služby.

Terchová 19. januára (TASR) - Popradská posádka leteckých záchranárov zasahovala v pondelok predpoludním v malofatranskom lyžiarskom stredisku Vrátna. Pomoc zdravotníkov potreboval 13-ročný lyžiar z Kazachstanu, ktorý si po páde vážne poranil dolnú končatinu. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Primárne ošetrenie zranenému lyžiarovi poskytli zasahujúci členovia horskej záchrannej služby. „Lekár mu doplnil ďalšie vyšetrenie, liečbu proti bolesti. Následne bol s podozrením na zlomeninu stehennej kosti letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ priblížili leteckí záchranári.

