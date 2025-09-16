Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
ATE: Vodič dodávky utrpel pri nehode na R1 poranenia hlavy a krku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V utorok popoludní sa na R1 za Budčou v okrese Zvolen stala vážna dopravná nehoda kamiónu a dodávky.

Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Vodič dodávky utrpel pri nehode s kamiónom na rýchlostnej ceste R1 za Budčou vážne poranenie hlavy a krku. Transportovali ho vrtuľníkom do Banskej Bystrice. TASR o tom informovala hovorkyňa Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia priamo na mieste bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave a pri vedomí bol následne letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ho prevzal tím lekárov traumaoddelenia,“ uviedla hovorkyňa.

V utorok popoludní sa na R1 za Budčou v okrese Zvolen stala vážna dopravná nehoda kamiónu a dodávky. Na ceste platili dopravné obmedzenia.
