Atelier Doka v Trnave sumarizuje na výstave svojich tridsať rokov

Trnava 27. januára (TASR) – Tri desaťročia práce jedného z trnavských architektonických ateliérov, ktorý sa podieľal na viacerých projektoch v Trnave, predstavuje Západoslovenské múzeum (ZsM) na retrospektívnej výstave Atelier Doka: Architektúra 1992 – 2022. Informovala o tom vedúca prezentačného oddelenia ZsM Simona Jurčová.



Ateliér bol založený v roku 1992 architektom Dušanom Dókom ako projektové združenie prevažne trnavských architektov. Počas tých rokov sa v ňom vystriedalo viacero mladých i starších architektov ako stabilných alebo hosťujúcich členov. Venovali sa projektovaniu v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru a dizajnu. Pracovali na návrhoch od štúdií až po realizačné projekty a autorské dozory s dovedením stavieb až do užívania. Pre výstavu vybrali ocenené realizované diela.



Najviac realizácií sa nachádza v centrálnej časti historického jadra Trnavy. K výrazným patrí obnova povrchov na pešej zóne na Hlavnej ulici. Pešia zóna v Trnave z roku 1987 bola prvou na Slovensku. Po štvrťstoročí užívania bola opotrebovaná a koncepčne zastaraná, dostala okrem povrchov aj nový mobiliár, novú koncepciu letných reštauračných sedení, zeleň so závlahami, stromoradie, ilumináciu historických budov, výtvarné diela v podobe kráľovskej fontány a ďalších fontán, erby partnerských miest, vlajkoslávu i bronzový model historického jadra. Neskôr ateliér pracoval aj na predĺžení pešej zóny na Hviezdoslavovu ulicu. Pečať práce architektov ateliéru nesie tiež Michalská ulica pozdĺž hradieb, kde akcentovali jej stredovekú atmosféru. Ateliér stojí aj za projektom trnavského akvaparku, najväčšieho trnavského hotela a viacerých obytných či administratívnych objektov.



Ateliér v zložení architektov Dušan Dóka a Christo Dóka v súčasnosti pracuje na projektoch spojených s územím mesta Trnava. Výstava v ZsM potrvá do 26. marca.