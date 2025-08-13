< sekcia Regióny
Atlantis priblíži deťom svet robotiky prostredníctvom robotického psa
Program pre deti zo škôl a škôlok štartuje od septembra ako súčasť školských výletov a špeciálnych workshopov vo vzdelávacom centre Atlantis Levice.
TASR
Levice 13. augusta (TASR) - Svet robotiky, programovania a umelej inteligencie priblíži deťom prvý robotický pes na vzdelávanie. Program pre deti zo škôl a škôlok štartuje od septembra ako súčasť školských výletov a špeciálnych workshopov vo vzdelávacom centre Atlantis Levice, informoval zakladateľ centra Zoltán Szabó.
Deti budú môcť sledovať, ako sa pes pohybuje, reaguje na príkazy, učí sa správať, no najmä ho môžu samy programovať a ovládať. „Robotický pes je pre nás symbolom modernej výučby - zážitkovej, interaktívnej a plnej objavov. Ukážeme deťom, že veda a technológie nie sú nudné, ale sú to nástroje na tvorbu lepšieho sveta,“ povedal Szabó.
Popri robotickom psovi deti zažijú aj holografické projekcie, interaktívne steny, science show, vesmírny výlet, zoznámia sa s viac než 80 vedeckými exponátmi a ďalšími vzdelávacími programami.
Vzdelávacie centrum Atlantis Levice funguje už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia ho navštívilo vyše 120.000 detí z celého Slovenska. Centrum poskytuje deťom možnosť zoznámiť sa s fyzikou, chémiou, biológiou či technológiami. Programy sú zamerané na podporu kreativity, zvedavosti a technologickej gramotnosti detí v predškolskom a školskom veku.
