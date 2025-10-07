< sekcia Regióny
Atletickú halu vybudujú na mieste rozostavaného skeltu vo Zvolene
Halu dostane do správy mesto Zvolen.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 7. októbra (TASR) - Atletickú multifunkčnú halu vo Zvolene plánujú vybudovať na mieste rozostavaného skeltu na Laniciach. Využiť chcú základy pôvodnej stavby pri internáte univerzity. Na tlačovej konferencii vo Zvolene o tom v utorok informoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Dodal, že rezort na ňu vyčlenil 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Poznamenal, že celý pozemok má okolo 25.000 metrov štvorcových (m2) a hala by mala mať okolo 13.000 m2. Ostatné priestory budú na infraštruktúru a parkovacie miesta.
Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok spomenul, že z geografického pohľadu je Zvolen dobrá lokalita, pretože je v strede Slovenska. Podľa neho projekt haly v súčasnosti pripravujú. Inšpiráciou by mohli byť haly v Ostrave a v Nyíregyháze. Mala by v nej byť šesťdráhová 200-metrová atletická dráha. Súčasťou by mali byť aj všetky sektory, ktoré sú pre organizovanie súťaží. „Kapacitu si zadefinujeme, z pohľadu súťaží je to však aspoň 1000 miest na sedenie,“ konštatoval.
Halu dostane do správy mesto Zvolen. Primátor Vladimír Maňka v uplynulých dňoch informoval, že všetko však musia doriešiť s Technickou univerzitou vo Zvolene, ktorá je vlastníkom pôvodnej haly a pozemkov. Ministerstvu a aj zväzu potvrdili záujem o vybudovanie športoviska. Podotkol, že uvažovať budú aj o ďalších možnostiach využitia haly. Podľa neho by mal byť projekt atraktívny a zároveň čo najmenej náročný na prevádzkové náklady z rozpočtu mesta.
Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a v Košiciach. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda. Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po päť miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
