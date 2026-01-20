< sekcia Regióny
Atletický ovál v areáli školy v Žiari nad Hronom má solárne osvetlenie
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) - Atletický ovál v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom má nové osvetlenie, vďaka čomu ho budú môcť športovci využívať aj po zotmení. Pri bežeckom ovále pribudlo 15 kusov solárnych svietidiel. Informovala o tom žiarska samospráva.
Riaditeľ mestských Technických služieb priblížil, že náklady na nové solárne lampy boli vo výške 16.100 eur a mesto nemá žiadne dodatočné náklady na elektrickú energiu. Investícia má podľa jeho slov zmysel, keďže areál je počas celého roka dostatočne využívaný.
„Toto nové osvetlenie nie je napojené na elektrickú energiu. Všetky doplnené svietidlá sú solárne. Znamená to, že počas dňa sa nabijú a po zotmení svietia,“ poznamenal s tým, že na rozdiel od bežného osvetlenia, doba svietenia závisí od poveternostných podmienok.
Športové zázemie v areáli školy využívajú nielen miestni školáci, ale slúži aj pre účely žiarskeho mestského atletického klubu. Ovál však využívajú na dennej báze aj rekreační bežci. Ide o jediný športový areál, ktorý je v meste otvorený nepretržite.
Nové solárne svietidlá osadili Technické služby aj na príjazdovej ceste a jednej strane parkoviska pri zimnom štadióne. Ich nákup vyšiel na 12.900 eur.
