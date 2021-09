Telekom Night Run sa vracia, pár dní pred štartom je skoro vypredané

Bratislava 14. septembra (TASR) – Presne dva týždne po návrate ČSOB Bratislava Marathon z virtuálnej na reálnu bežeckú scénu sa v slovenskej metropole uskutoční po covidovej pauze ďalšie populárne podujatie – Telekom Night Run.



Trinásty ročník pretekov, ktoré si veľmi rýchlo získali popularitu v bežeckej komunite, sa uskutoční v sobotu 18. septembra o 19:00. Štart bude podobne ako v posledných ročníkoch pri bratislavskom obchodnom centre Eurovea.



„Sme radi, že po ročnom výpadku sa opäť pobeží tak, ako sme boli zvyknutí – reálne a nie iba virtuálne. Pravda, vzhľadom na aktuálnu situáciu musíme dodržať pandemické opatrenia, a preto sa na štart môže postaviť 500 detí v rámci Ťuki detského večerného behu a dve tisícky v hlavnom behu na 10 kilometrov, ktorý odštartujeme v dvoch vlnách podľa výkonnosti, pričom v každej bude tisícka bežcov. Teší ma, že sme takmer vypredaní, ostáva nám posledných 300 štartových čísiel," informoval v oficiálnej tlačovej správe riaditeľ 13. ročníka Telekom Night Run Peter Pukalovič.



„Novinkou je, že sa štartuje o hodinu skôr ako v minulosti – už o 19.00 h. Beží sa na osvedčenej atraktívnej trati – aj v električkovom tuneli," podotkol technický riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič a pripomenul už známy fakt, že TNR sa aj v tomto roku bude niesť v zelenom duchu: „Spoločne s generálnym partnerom pretekov, spoločnosťou Slovak Telekom, sme pripravili viacero aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia a podpore trvalej udržateľnosti. Už druhýkrát podporíme aj významný mestský projekt s názvom Desaťtisíc stromov pre Bratislavu."



Podujatie bude už tretí raz slovenským šampionátom v cestnom behu na 10 km pre dospelých, juniorov i veteránov. V minulosti sa tituly na tomto podujatí rozdávali v rokoch 2015 a 2018. Výsledky sa budú počítať aj do Bežeckého pohára SAZ 2021, šampionát na desiatke bude jeho 6. kolom. Na štarte nebude chýbať najlepší slovenský vytrvalec, 16-násobný šampión v rôznych disciplínach, Tibor Sahajda, ktorý M-SR na 10 km na ceste vyhral v predošlých troch rokoch (2018–2020) a je jediný 3-násobný víťaz tohto šampionátu v histórii. Pobežia i medailisti z nedávnych MSR v polmaratóne Marek Hladík a Matúš Hujsa, takisto tohtoroční majstri SR Peter Ďurica (5000 m) a Peter Kováč (800 a 1500 m), bývalý výborný míliar Jozef Pelikán i stále sa lepšiaci Radovan Tomeček.



Muži budú o titul majstra Slovenska v cestnom behu bojovať celkovo štrnásty raz. Premiéru v roku 1978 v rámci Národného behu Devín – Bratislava vyhral Jozef Noskovič. Na dlhé roky to bol jediný šampionát, MSR v cestnom behu obnovili až v roku 2009 (už stabilne na 10 km trati), no už pre obe kategórie – mužov i ženy.



Ženy budú o titul majsterky Slovenska na 10 km na ceste súperiť trinásty raz, rekordérkou v počte titulov je Katarína Pejpková (Berešová), ktorá vyhrala v rokoch 2010, 2011 a 2014. Tentoraz však neštartuje (v apríli sa stala druhý raz mamou), no v štartovke nechýbajú dve medailistky z nedávnych polmaratónskych MSR v rámci ČSOB Bratislava Marathon – strieborná Lucia Pelikánová a bronzová Katarína Došek, priebežná líderka BP SAZ 2021.