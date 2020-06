Tradičný nočný beh Donovaly Night Run bude v pôvodnom júlovom termíne

Donovaly 24. júna (TASR) - Dvadsiateho piateho júla sa uskutoční 7. ročník nočného behu Fa Donovaly Night Run. Aj v tomto roku otvorí sériu nočných behov, ktoré organizuje Bratislava Marathon Team. Do seriálu patrí aj nočný beh v Štrbskom Plese (1. augusta) a v Bratislave (10. októbra).



"Sme veľmi radi, že nočný beh na Donovaloch sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu nakoniec nemuseli zrušiť a dokonca ani preložiť. Už je to taká naša každoročná letná klasika, bez ktorej si bežecké leto ani nevieme predstaviť. Bežci sa o tieto preteky veľmi zaujímali a keď sme zverejnili, že sa budú konať v pôvodnom termíne a nič sa nemení, veľmi sa tešili," uviedol v tlačovej správe marketingový riaditeľ Bratislava Marathon Teamu Peter Pukalovič.



Dosiaľ sa na preteky zaregistrovalo takmer tristo bežcov. Rovnako ako každý rok aj teraz sa pobežia päť a desať kilometrová vzdialenosť a tiež detské behy na 300/600/1200-metrové vzdialenosti. Malá zmena je, že detské behy sa budú konať pred hlavnými behmi. Pretekári po štarte pobežia asfaltovou cestou, ktorá pretína lanovku a lyžiarsky svah Nová hoľa. Spevnenou cestou pomedzi chatovú oblasť zbehnú k hlavnej ceste a údolnej stanici lanovky. Od toho momentu sa začne takmer neustále stúpanie až do časti Polianka, kde sa otočia a vrátia sa takmer totožnou cestou do cieľa.



Vlani absolvovalo päťkilometrovú trať 398 bežcov a na desaťkilometrovú vzdialenosť si trúflo 273 bežcov. Detí bolo viac ako 180. Absolútnym víťazom päťkilometrovej trate s prevýšením 122 metrov sa stal Ján Sopko časom 17:56 minúty. Najrýchlejšou ženou na kratšej trase sa stala Monika Dolinajová (21:22). Zlato na desaťkilometrovej trati s prevýšením 208 metrov získal Gabriel Švajda časom 35:30. Medzi ženami vyhrala Katarína Gundová s časom 42:23. "Tento rok sme si dali špeciálne záležať aj na medailách. Vsadili sme na originálny tvar pripomínajúci kvet, ktorý je typický pre donovalské kopce. Ide o zákonom chránený šafran. Každého bežca bude v cieli čakať tento originálny kúsok," uviedol Pukalovič.