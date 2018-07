Atmosféru Československa pripomenú jazdy v historických vozidlách

Zážitkové jazdy sú súčasťou projektu Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava.

Bratislava 22. júla (TASR) – Obyvatelia aj návštevníci Bratislavy si môžu v lete pripomenúť atmosféru bývalého Československa odvezením sa v historických vozidlách. Okružné zážitkové jazdy ponúka električka ČKD Tatra 2 z roku 1971, trolejbus Škoda 9TrHT z roku 1981 či autobus 706 RTO. TASR o tom informovala vedúca oddelenia prezentácie Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea Andrea Litváková.



Zážitkové jazdy sú súčasťou projektu Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, ktorú pripravilo SNM - Historické múzeum v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Múzeom mesta Bratislavy a Klubom priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.



"Chceli sme výstavu preniesť aj mimo múzea a nie je nič lepšie, ako využiť autentické vozidlá spojené s históriou spoločného štátu, za pomoci ktorých si účastníci prejdú dejiny Bratislavy," priblížil riaditeľ SNM - Historického múzea Peter Barta.



Ako uviedla Litváková, historická električka premáva každý víkend do 25. augusta, s odchodmi z Jesenského ulice. Pri niektorých jazdách bude cestujúcim k dispozícii aj prednáška sprievodcov z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy o kľúčových miestach Bratislavy formujúcich históriu Československa. Trolejbus bude záujemcom k dispozícii v prvú augustovú nedeľu (5.8.) a autobus 1. augusta a 1. septembra.



Cestujúci z trolejbusu budú mať bezplatný vstup na uvedenú výstavu, záujemcovia, ktorých odvezie autobus, sa zadarmo dostanú na Bratislavský hrad a hrad Devín. Všetky jazdy historickými vozidlami sú taktiež bezplatné.



Cieľom Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy nie je len priblížiť významné politické momenty v dejinách Československa, ale venovať sa aj ďalším oblastiam, ktoré utvárali spoločný štát a ovplyvňovali životy jeho obyvateľov. Pamätníkom má pripomenúť, aký bol život v Československu, mladším generáciám vysvetliť zmysel jeho existencie a oboznámiť ich s jeho dejinami.



Verejnosť nájde viac informácií o výstave, ktorá potrvá do 9. septembra tohto roka, ako aj o zážitkových jazdách, na www.cesko-slovensko.eu.