Atmosféru letných olympijských hier môžu zažiť ľudia aj na Kuchajde

Bratislava 21. júla (TASR) - Atmosféru letnej olympiády prinesie do areálu bratislavského mestského jazera Kuchajda Olympijský festival. Počas 17 dní trvania letných olympijských hier (LOH) v Paríži (26. 7. - 11. 8.) si budú môcť záujemcovia vyskúšať viac ako 30 olympijských, ale aj iných športov. Pripravené budú aj priame prenosy podujatí slovenských športovcov na LOH, autogramiády, koncerty a diskusie. Informoval o tom generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.



"Nie všetci môžu cestovať do Francúzska a sledovať olympiádu na živo, a preto chystáme Olympijský festival na Kuchajde, kde bude množstvo športových podujatí. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť so športami v hravých, ale aj súťažných formách," uviedol pre TASR Liba s tým, že vstup do areálu aj aktivity budú bezplatné.



Novinkou budú kurzy plavby na kajaku a plachetniciach priamo na Kuchajde. Z vodných športov si budú môcť návštevníci vyskúšať paddleboarding, jachting či vodné pólo. Pre záujemcov budú prichystané aj paralympijské športy.



"Pevne verím, že mnohí športovci, ktorí priletia z Paríža, pôjdu na Kuchajdu, aby sa mohli stretnúť s fanúšikmi a predstaviť svoje úspechy," konštatoval Liba. Okrem súčasných olympionikov plánujú na Kuchajdu prísť aj iní slovenskí športovci. Autogramiádu bude mať hokejista Juraj Slafkovský či triatlonista Richard Varga. Chýbať nebude ani biatlonistka Anastasia Kuzminová.



Po celý čas trvania festivalu bude otvorené aj Slovenské olympijské a športové múzeum. Súčasťou aktuálnej výstavy je aj oblečenie československej výpravy z olympiády 1924. "Keďže máme 100 rokov od konania olympiády v Paríži v roku 1924, dali sme si v spolupráci so Slovenským národným divadlom ušiť nástupnú uniformu a športový úbor našich športovcov z tejto olympiády. Tieto odevy sú unikátne nielen strihom, ale aj kvalitou látky. Vyzdvihol ju aj vodný slalomár Jakub Grigar, ktorý bol našim modelom na ušitie týchto výstavných kúskov," uviedla riaditeľka múzea Diana Kosová.



Súčasťou stálej expozície sú mnohé trofeje slovenských športovcov vrátane olympijských medailí a rôzne predmety, dokumenty i suveníry spojené s týmito úspechmi.