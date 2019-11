Atmosféru Nežnej pripomenuli Martinčanom fotografie J. Antala

Martin 16. novembra (TASR) – Neistota, nadšenie, obrovský entuziazmus a pocit očakávania sa vynára z pamäte Juraja Antala pri pohľade na fotografie, na ktorých zachytil atmosféru Nežnej revolúcie v Martine. Ich výstava na Divadelnom námestí a v Národnom dome bola v sobotu súčasťou podujatia Martin si pripomína November '89.



Fotografie zverejnil po 30 rokoch. "Skúsil som vtedy pár fotografií zverejniť, ale ohlas nebol skoro žiadny. Tak som sa v tom čase rozhodol, že ich uverejním po 25 rokoch, čo sa mi nepodarilo. Ale teraz prišiel čas ukázať najmä mladým ľuďom, o čom to bolo. Pôvodne som tento projekt vôbec nezamýšľal ako autorskú výstavu. Oslovil som všetkých fotografov v Martine, ktorých poznám. Ale nikto nefotil. Myslím si, že sa báli – nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať. Druhým dôvodom bolo aj počasie, ktoré bolo neuveriteľne zlé," podotkol Antal.



Centrom revolučného diania boli martinská lekárska fakulta a vtedajšie Divadlo SNP (dnes Slovenského komorného divadla). Podľa vtedajšieho umeleckého šéfa divadla Romana Poláka otvorili v divadle priestory na diskusie. "Prvý týždeň bol veľmi hektický. Bolo tu aj vybíjanie oblokov, anonymné telefonáty, že vybuchne bomba v divadle na diskusii. Jednu diskusiu obsadili milicionári v civile a kričali, že si nedajú socializmus. Bolo to naozaj komplikované, pretože Martin bol zbrojárskym centrom a mnohí robotníci tu mali slušné platy," doplnil Polák.



Zaspomínal si, že počas demonštrácie študentov a divadelníkov bola v meste absolútna tma. "Bolo nás asi 300. Všetky svetlá boli vypnuté. Keď mali byť prejavy, tak pustili z mestského rozhlasu prejav nového tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Urbánka, aby nás prehlušili. Potom niekto vykopol elektrinu na reproduktoroch," podotkol Polák.



Do martinského revolučného diania sa zapojil aj v tom čase študent medicíny Rudolf Straka. "Po 30 rokoch je to zmes pocitov a reálnych zábleskov. Odchádzal som domov do Čadce a na zastávke ma zachytili kolegovia. Poď, ideme robiť revolúciu. Tak som išiel a urobili sme revolúciu," opísal začiatok udalostí na martinskej lekárskej fakulte.



"Možno sme to mali urobiť všetci skôr. Našim rodičom sa to v roku 1968 nepodarilo, nám sa to v roku 1989 podarilo. Bolo treba povedať zlu, že je zlo. Komunizmus treba vnímať v kontexte, to sú desiatky miliónov obetí za jedno storočie. A keď máte možnosť sa k tomu nejako vyjadriť, tak sa musíte," zdôraznil Straka.



Podujatie Martin si pripomína November '89 bolo súčasťou tohtoročnej Noci divadiel. Ponúklo aj verejnú diskusiu Martin si pripomína November '89: 30-ročná výzva, inscenáciu Biológia politika - Fouché!!! v réžii Lukáša Brutovského a uvedenie monografie Jozef Ciller - čítanie v mysli scénografa od autorky Dagmar Inštitorisovej.