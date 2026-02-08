< sekcia Regióny
Atmosféru v Múzeu slovenskej dediny doplní prednáška Nádaskej
Počas prednášky o fašiangovom období porozpráva Nádaská o tom, ako sa fašiangy kedysi slávili, aké fašiangové jedlá sa pripravovali a ktoré masky nesmeli vo fašiangovom sprievode chýbať.
Autor TASR
Martin 8. februára (TASR) - Fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny v Martine okrem sprievodu masiek doplní aj prednáška poprednej slovenskej etnologičky Kataríny Nádaskej o fašiangovom období pod názvom Fašiangy šialené. Ako informovali z múzea, podujatie s názvom Už sa fašiang kráti sa uskutoční v nedeľu od 10.00 do 16.00 h.
Fašiangovníci z folklórnej skupiny Limbora z Prečína s programom Chodzenie po kláce sa predstavia v sprievode masiek, ktorý sa začne o 10.30, 12.00 a 13.00 h. „Za náreku plačiek a veselej muziky pochovajú basu, ktorá bude odpočívať až do vzkriesenia na Veľkú noc. V sprievode masiek okrem tradičných maškár, ako turoň, chriapa, chlap v koši, prespanka, slamenár či sitárik, vystúpia aj harmonikári či ľudové speváčky z regiónu Turiec,“ priblížili z múzea s tým, že do programu sa budú môcť zapojiť aj návštevníci.
Počas prednášky o fašiangovom období porozpráva Nádaská o tom, ako sa fašiangy kedysi slávili, aké fašiangové jedlá sa pripravovali a ktoré masky nesmeli vo fašiangovom sprievode chýbať. Prednáška sa bude konať v priestoroch Vozárne z Moškovca o 14.00 h. V rámci podujatia nebudú chýbať ani ukážky a predaj výrobkov od ľudovoumeleckých výrobcov a pripravené budú aj ukážky prípravy tradičnej fašiangovej pochúťky - fánok.
