Atmosféru Vianoc v Žiari nad Hronom spríjemnia sídliskové koncerty

Žiar nad Hronom 11. decembra (TASR) – Podujatie s názvom Panelové Vianoce prináša obyvateľom Žiaru nad Hronom priamo pod ich okná mestské kultúrne centrum (MsKC). Od pondelka 14. decembra sa na siedmich rôznych miestach postupne každý deň predstaví sedem rôznych hudobných zoskupení. TASR o tom informovala riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová.



„Keď ľudia nemôžu prísť za kultúrou, tak im kultúru prinesieme. Aspoň takýmto spôsobom im chceme spríjemniť vianočné obdobie,“ vysvetlila Pribilincová s tým, že ľudia takto nebudú musieť vychádzať na koncerty von a vyhnú sa hromadnému zhromažďovaniu. Koncerty pod oknami obyvateľov mesta MsKC organizovalo aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, podľa riaditeľky zaznamenali veľký úspech.



MsKC má predbežne vybraté miesta, kde by sa koncerty mali uskutočniť, zapojiť do výberu však chce aj verejnosť. „Ľudia nám môžu písať na Facebook, kde by chceli koncerty mať. Konkrétne miesta potom budeme zverejňovať postupne každý deň,“ prezradil dramaturg MsKC Janko Kulich s tým, že ide v podstate o malé vianočné prekvapenie pre ľudí.



Panelové Vianoce v Žiari nad Hronom sa začínajú v pondelok a potrvajú do nedele 20. decembra, koncerty sa uskutočnia vždy od 16.00 do 17.00 h. Postupne sa na nich predstavia spevák Maroš Bango, Timea Band, For You Acapella, Ann Bartová Band, Rockovanka, Trepethe Band a duo Ukitas.